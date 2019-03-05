"Spora gönül ver" projesine milyonluk destek

Türkiye genelindeki okullara gidilerek eğitimler verileceğini belirten Sofuoğlu, "Bunun için benim bir desteğe ihtiyacım vardı. Motosiklet alımı konusunda büyük bir sponsor bulmam gerekiyordu. Bu anlamda bana Yamaha Motor Türkiye sponsor olarak destek oldu ve projemin gerçekleşmesinde katkı sağladı. Tabii bu katkı çok büyük bir destek. 20 civarında motosikleti bu projeye feda etmeleri bizim için çok büyük bir moral oldu." diye konuştu.

Projenin başlangıcını Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki bir köy okulunda başlattıklarını vurgulayan Sofuoğlu, buranın ardından 5 Nisan'da Diyarbakır, 11 Nisan'da da Gaziantep'e gideceklerini dile getirdi.

Sakarya'nın ardından Anadolu şehirlerinden ilk olarak Diyarbakır'ı seçtiklerini belirten Sofuoğlu, şöyle devam etti:

"Sadece birkaç gün önce Diyarbakır'daydım ve orada gördüm ki gençlerin ilgisini çeken ve gençlerin ilgisinin odağı haline gelecek bazı projeler yapmamız gerekiyor. Oradaki gençleri kaybetmememiz lazım, onları belki spor dalında belki de motosiklet dalında kazanabiliriz ve ülkemize hayırlı bireyler haline getirebiliriz. Bu anlamda da Diyarbakır'a ilk Anadolu şehri olarak karar verdik. Oradan da turlarımız inşallah devam edecek. Bunun için Yamaha Motor Türkiye'ye de teşekkür ediyorum. Başka sponsorlarımız da var. Onlar da adım adım bizim projemize dahil olacak."