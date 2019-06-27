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Sporda şiddete karşı yeni önlemlere ilişkin kanun teklifi komisyonda kabul edildi (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2019 17:57 | Son Güncelleme

Uygun görülen yerler ve görevliler dışında bilet satışı yapanlar, 6 aydan bir yıla kadar hapis ve 100 günden 2 bin güne kadar adli para cezası; değerinin üstünde bilet satışı yapanlar ise bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve 250 günden 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak

Spor müsabakaları için; ilgili federasyon, spor kulüpleri ve yetkili diğer kişiler tarafından uygun görülen yerler ve görevliler dışında bilet satışı yapanlar, 6 aydan bir yıla kadar hapis ve 100 günden 2 bin güne kadar adli para cezası, değerinin üstünde bilet satışı yapanlar ise bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve 250 günden 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

Adalet Komisyonunda kabul edilen, sporda şiddete karşı yeni önlemlere ilişkin kanun teklifine göre, spor müsabakalarından önce müsabaka güvenlik amirinin başkanlığında müsabakanın güvenliğine ilişkin eşgüdüm toplantısı yapılacak. Bu toplantının yapılacağı müsabakalar ile toplantıya katılacaklar ve gerekli diğer hususlar, yönetmelikle belirlenecek.

Spor alanı tanımının genişletilmesi ve kanunda geçen cezai hükümlerin uygulama alanının net bir şekilde belirlenebilmesi amacıyla, kanunda yasaklanan maddelerin müsabaka, seyir, özel seyir ve antrenman alanları ile takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara sokulamayacağı, teklifte özel olarak belirtiliyor.

Bulundurulması esasen suç oluşturan silahları müsabaka, seyir, özel seyir ve antrenman alanları ile takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara sokan kişi hakkında, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a göre ceza verilecek.

Kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeleri müsabaka, seyir, özel seyir ve antrenman alanları ile takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara sokan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Bu alet veya maddeleri seyircilere temin etmek amacıyla müsabaka, seyir, özel seyir ve antrenman alanları ile takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara sokan veya bu yerlerde seyircilere temin eden kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Bu alet veya maddeleri, müsabaka, seyir veya antrenman alanlarında kullanan kişi, bu suretle müsabaka veya antrenman düzeninin bozulması halinde, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Müsabaka, seyir veya antrenman alanlarına sokulması yasak olmayan maddeleri kullanarak müsabaka veya antrenman düzeninin bozulmasına sebebiyet veren kişi, fiili daha ağır bir cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 100 gün adli para cezasıyla cezalandırılacak.

Müsabaka, seyir, özel seyir ve antrenman alanları ile takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara müsabaka öncesinde veya sırasında uyuşturucu veya uyarıcı madde ya da alkollü içecek sokan kişi, fiili daha ağır bir cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 30 gün adli para cezası ile cezalandırılacak.

-"Tehdit veya hakaret içeren tezahürat"

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14. maddesinin "Hakaret içeren tezahürat" şeklindeki başlığı "Tehdit veya hakaret içeren tezahürat" olarak değiştiriliyor.

Bu maddede düzenlenen suç tipinin kapsamı genişletilerek, hakaretin yanı sıra tehdit olarak algılanacak tarzdaki eylemler de suç kapsamına alınıyor ve suçla etkin mücadele etmek amacıyla suç için öngörülen cezalar artırılıyor. Failler hakkında 50 günden az olmamak üzere adli para cezasına hükmolunacak.

Spor alanlarında toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturan söz ve davranışlarda bulunan kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Bu fiillerin, her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim aracıyla işlenmesi halinde de faillerin şikayet şartı aranmaksızın cezalandırılmaları öngörülüyor.

Spor müsabakaları için; ilgili federasyon, spor kulüpleri ve yetkili diğer kişiler tarafından uygun görülen yerler ve görevliler dışında bilet satışı yapanlar 6 aydan bir yıla kadar hapis ve 100 günden 2 bin güne kadar adli para cezası, değerinin üstünde bilet satışı yapanlar ise bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve 250 günden 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.
(Sürecek)

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Sporda şiddete karşı yeni önlemlere ilişkin kanun teklifi komisy

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