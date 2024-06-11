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Spordan dönen kıza, 'Kalçanız tozlanmış gel ben temizleyeyim ne olacak' dedi! Vatandaşlar kovalamaca sonunda yakaladı

11.06.2024 10:39
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Antalya'da spordan dönen bir genç kız sözlü tacize uğradı. Tanımadığı bir kişinin yanına gelerek, 'kalçanız tozlanmış, ben temizleyeyim' diye ısrar ettiğini belirten genç kız 'sapık var' deyince vatandaşlar tacizciyi yakaladı. Emniyete götürülen tacizci kızın şikayetini geri çekmesiyle serbest bırakıldı.

Spordan dönen kıza, 'Kalçanız tozlanmış gel ben temizleyeyim ne olacak' dedi! Vatandaşlar kovalamaca sonunda yakaladı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde spor salonundan evine dönmekte olan genç kız, Cumhuriyet Köprüsü yakınlarında "Sapık var" diye bağırınca kaçmaya başlayan şahıs, vatandaşlar tarafından kovalamaca sonunda yakalandı. Genç kız, tanımadığı şahsın arkasından yaklaşarak, "Kalçanız tozlanmış, ne olacak gel ben temizleyeyim" şeklinde sözlü tacizde bulunduğunu söylerken şüpheli, polis merkezine götürüldü. Olay yerinde şikayetçi olma konusunda ısrarcı olan genç kızın polis merkezinde şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle sözlü tacizde bulunduğu belirtilen şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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VATANDAŞLAR YAKALADI

Olay, Aşağı Hisar Mahallesi Kafeler Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir genç kıza cinsel tacizde bulunulduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, tacizde bulunduğu belirtilen ve kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheliyi ekip otosuna aldı.

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"NE OLACAK GEL BEN TEMİZLEYİM"

Tacize uğradığını belirten S.Ş. isimli genç kız, spor yaptıktan sonra evine gitmekte olduğunu belirterek, "Tenis kortlarının yanına geldiğimde arkamdan yaklaşan şahıs bana bir şeyler söyledi. Kulağımda kulaklık olduğu için duyamadım. Kulaklığı çıkarıp ne söylediğini sordum. 'Kalçan toz olmuş' dedi. Ben de bunun kendisini ilgilendirmediğini söyledim. 'Ne olacak gel ben temizleyeyim' diyerek yanımda yürüyünce 'Sapık var2 diye bağırdım. Bağırmamın ardından koşarak kaçmaya başladı. Çevredekiler kaçarken yakaladılar. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

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KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Adının M.Ş. olduğu öğrenilen şüpheli, kötü bir niyeti olmadığını belirterek, "Ben 'arkanız toz olmuş, temizleyeyim' diye uyardım. Beni yanlış anladı. 'Sapık var' diye bağırınca çevredekiler beni yakalayıp tartakladı" diye konuştu.

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Şüpheliyi yakalayan motosikletli, genç kızın 'Sapık var' demesiyle kaçan şahsın önünü keserek yakaladığını ve polise teslim ettiğini söyledi.

Tacize uğradığını söyleyen genç kız ve şüpheli ayrı ayrı ekip araçlarıyla Şelale Polis Merkezine götürülürken, genç kızın şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle şüpheli genç ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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spor antalya taciz
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