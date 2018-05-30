Spordan sonra içilebilecek smoothies tarifleri

Antrenman sonrası beslenme nasıl olmalıdır?

Antrenman yapıldıktan sonra yapılacak en büyük hata beslenmenizi ertelemenizdir. Çünkü

kaslarınızda bir enerji birikir, bu enerji en hızlı şekilde antrenmandan 1 saat sonra temizlenir.

Bu nedenle spor sonrası 30-45 dakika içerisinde besin takviyesi yapmanızdır. Alacağınız bu ek

besin değerleri ile vücudunuzun kas gücü üretme kapasitesini arttırabilirsiniz.

Antrenman sonrası alacağınız besinlerden biri muzdur. Muz lifli bir besindir ve sindirimi

oldukça kolaydır. Aynı zamanda vücudunuza potasyum desteği de sağlar. Bunun dışında

antrenman sonrası kivide tüketilebilir. Kivi antioksidan özellikli bir besindir ve içerisinde C

vitamini bulunur.

Smoothie hazırlarken dikkat etmeniz gereken noktalar

Hazırlayacağınız smothienin doku onarımına yardım edecek antioksidanları içermesi

gerekmektedir. C vitamini ve E vitamini bu noktada doğru seçeneklerdendir. Elektrolitleri

dengede tutması amacıyla potasyum desteği de almalısınız. Ayrıca protein üretim süreci

açısından da protein tozlarının içerisinde bulunan aminoasitlere gereksinim vardır. Bu

noktada protein tozu kullanımı sizin kendi tercihinizdir. Protein tozu kullanılmayacaksa

aminoasit gereksinimini karşılayan farklı besin grupları tariflere eklenmelidir. Bu nedenle

ister içerisinde protein tozu bulunan tarifleri dener, isterseniz de protein desteğini farklı

besinlerden karşılayan tarifleri deneyebilirsiniz.