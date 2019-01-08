Sporun üreme sağlığına etkisi

Spor her ne kadar sağlıklı ve dinç bir vücudun vazgeçilmezleri arasında yer alsa da diğer her şey gibi aşırıya kaçıldığında çeşitli zararlara neden olabilmektedir.
Özellikle yeni ergenlik dönemine girmiş olan kadınlarda aşırı egzersiz ile vücudun limitlerinin zorlanması yumurta kalitesinde olumsuz etkilere neden olabilmektedir. Ağır egzersizlere sahip spor dalları, düzensiz beslenme ile birleştiğinde östrojen hormonunun azalmasına neden olmaktadır.
Bunun en büyük sonucu olarak kemik erimesi ya da kısırlık gibi problemlerdir. Bu nedenle sporda aşırıya kaçılmaması ve düzenli beslenme son derece önemlidir.
SPORDA İLAÇ KULLANIMI
Vücut geliştirme ve sporda daha etkili olmaya yönelik kullanılan ilaçların hem erkek hem de kadınlar için üreme sağlığında ağır etkileri bulunmaktadır.
Sporu desteklemek için kullanılan steroidler erkeklik hormonunda artışa neden olmakta ve cinsel performansın artmasına neden olmaktadır.
Ancak bu uzun vadede testislerin küçülmesini sağlamaktadır. Steroid içeren ilaçlar kadınlarda ise daha farklı etkiler ortaya çıkarmaktadır. Bunların başında adet siklusunda düzensizlik, yumurtalama düzensizlikleri, adet kanamalarının ortadan kalkması ve kısırlık gelmektedir.
Vücut performansını ve direncini arttırıcı ilaçların erken yaşlarda ve uzun süre boyunca kullanılması hem kadınların hem de erkeklerin normal yollarla çocuk sahibi olma şansını önemli ölçüde düşürmektedir.
KALİTELİ ÜREME HÜCRESİ
Ergenliğe yeni girmiş olan erkeklerde ve kadınlarda vücutta önemli değişiklikler meydana gelmektedir. Bu süreç hem fizyolojik hem de psikolojik olarak bir değişim sürecidir.
Bu süreçte yapılan, aşırı egzersiz ve aşırı temas içeren sporlar kısırlığa yol açabilecek travmalara neden olabilmektedir. Aşırı su kaybının yerine konmaması, vitaminsizlik ve dengesiz beslenme yumurta ve sperm gibi üreme hücrelerinin kalitesini bozmaktadır.
Spor ile birlikte aşırı kilo kaybı da kadınlarda geçici bir sürede olsa adet görülmesinin ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Ancak vücut düzene oturduktan sonra tekrardan adet süreci başlamaktadır.
Spor kararında yapıldığı, vücudun protein, vitamin ve kalsiyum ihtiyaçlarının giderildiği sürece üreme sağlığı etkisinde olumsuz etkilere neden olmamaktadır.
Op. Dr. Seval Taşdemir
Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı
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