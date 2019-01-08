Sporun üreme sağlığına etkisi

Spor her ne kadar sağlıklı ve dinç bir vücudun vazgeçilmezleri arasında yer alsa da diğer her şey gibi aşırıya kaçıldığında çeşitli zararlara neden olabilmektedir.

Özellikle yeni ergenlik dönemine girmiş olan kadınlarda aşırı egzersiz ile vücudun limitlerinin zorlanması yumurta kalitesinde olumsuz etkilere neden olabilmektedir. Ağır egzersizlere sahip spor dalları, düzensiz beslenme ile birleştiğinde östrojen hormonunun azalmasına neden olmaktadır.

Bunun en büyük sonucu olarak kemik erimesi ya da kısırlık gibi problemlerdir. Bu nedenle sporda aşırıya kaçılmaması ve düzenli beslenme son derece önemlidir.

SPORDA İLAÇ KULLANIMI

Vücut geliştirme ve sporda daha etkili olmaya yönelik kullanılan ilaçların hem erkek hem de kadınlar için üreme sağlığında ağır etkileri bulunmaktadır.

Sporu desteklemek için kullanılan steroidler erkeklik hormonunda artışa neden olmakta ve cinsel performansın artmasına neden olmaktadır.

Ancak bu uzun vadede testislerin küçülmesini sağlamaktadır. Steroid içeren ilaçlar kadınlarda ise daha farklı etkiler ortaya çıkarmaktadır. Bunların başında adet siklusunda düzensizlik, yumurtalama düzensizlikleri, adet kanamalarının ortadan kalkması ve kısırlık gelmektedir.