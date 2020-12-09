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Spotify Android uygulamasında çevrimdışı yerel depolama test ediyor

09.12.2020 10:06 | Son Güncelleme:
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Spotify Android uygulamasında çevrimdışı yerel depolama test ediyor

Spotify, bir süredir kullanıcılarının Android/iOS uygulamalarında yerel olarak indirilen müzikleri dinlemelerine izin vermişti. Ancak, kullanıcıların masaüstü uygulamasıyla aynı yerel ağda senkronize edilmesinin gerekeceği özellik için bir sınırlama vardı. Spotify, telefonda yerel olarak depolanan müziği doğrudan uygulama aracılığıyla çalma özelliğini test ederken bu durum değişmek üzere. Spotify Android için cihaz içi yerel dosya desteği üzerinde çalışıyor. Bu özellik, tanınmış mühendis Jan Ma

Spotify Android için cihaz içi yerel dosya desteği üzerinde çalışıyor. Bu özellik, tanınmış mühendis Jan Manchun Wong tarafından fark edildi.

Şu anda, yerel dosyaları dinlemek için, kullanıcıların hem masaüstü hem de mobil uygulamadan hesaplarında oturum açmaları gerekiyor. Kullanıcıların yerel müzik dosyalarını masaüstü uygulamasına aktarmaları gerekiyor ve ardından müziği telefonlarına indirme seçeneğine sahip oluyorlar.

Her zaman aynı ağa bağlı olma gerekliliği birçok insan için oldukça can sıkıcı oldu. Son olarak, çevrimiçi müzik platformunun, bir masaüstü uygulamasıyla senkronize edilmesine gerek kalmadan yerel olarak depolanan müzik dosyalarını çalmanın bir yolunu test ettiğini belirtelim.

Bu özellik şu anda yalnızca Android’de platformunda test ediliyor ve özelliğin ne zaman daha geniş bir kitleye sunulacağı belli değil. Muhtemelen 2021’in ilk ışıklarında bu özellik güncelleme ile herkesin beğenisine sunulacaktır.

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