Spotify hikayeler özelliği ile gündemde

Sosyal medya uygulamalarını yoğun olarak kullananların da bildiği üzere hikayeler özelliği ilk olarak Snapchat’te ortaya çıkmıştı. Genel olarak belli bir süre içerisinde kendiliğinden kaybolan bu paylaşımlar kullanıcıların çok ilgisini çekti.

SPOTİFY HİKAYELER ÖZELLİĞİ KAZANIYOR

Snapchat’in ardından hikayeler özelliği Instagram, Facebook ve WhatsApp platformlarına da geldi. Acaba hikayeler özelliği daha başka hangi sosyal medya platformlarında karşımıza çıkacak diye düşünürken devreye Twitter girdi. Geçtiğimiz günlerde hikayeler özelliği Twitter için de kullanıma sunuldu. Son hamle ise dijital bir müzik platformu olan Spotify’dan geldi.

Spotify hikayeler özelliğini bazı müşterilerinin beğenisine sunmuş durumda. Görünen o ki gelen tepkilere göre bu özellik tüm kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Açıkçası önümüzdeki günlerde telefonumuzda yer alan Kişiler uygulamasına falan da hikayeler özelliği gelirse bizler için şaşırtıcı olmaz.

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