Sputnik V aşısı güvenli mi? İşte Rus Sputnik V aşısının koruyuculuğu

Maskesiz sokağa çıkamazken, pek çok kısıtlama da hayatımıza girdi. Eski normal yaşantımıza dönmek için ise uzmanlar tek çare olarak aşıyı görüyor. Ancak pek çok vatandaş ise aşının güvenliğinden endişe ediyor. Ülkemize Rusya’dan yeni gelen Sputnik V aşısının BioNTech ve Sinovac kadar etkili olup olmadığı, koryuculuğu sorgulanıyor.

SPUTNİK V AŞISI GÜVENLİ Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin koca haziran sonuna kadar 30 milyon doz Sputnik V aşısının ülkemize geleceğini duyurmuştu. Sputnik V aşısının ilk sevkiyatı ülkemize geldi. Koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşılardan olan Sputnik V2nin güvenilir olup olmadığı çokça sorgulandı. Rus Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının güvenilir olduğu, Ruslar tarafından açıklandı. Sağlık Bakanı ayrıca Sputnik V aşısı için yapılan anlaşmada aşının ülkemizde üretileceğini de belirtti.

SPUTNİK V AŞISININ KORUYUCULUĞU NE KADAR?

Rus Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü i Rusya'da Sputnik V'in her iki dozunun uygulandığı kişilerle aşılanmayanlar karşılaştırıldığında aşının yüzde 97,6'lık koruma sağladığını rapor etti. Çin ve Alman aşısından sonra Türkiye’de uygulanacak üçüncü aşı olacak olan Rus aşısı yakın zamanda hastaneler uygulanmaya başlayacak.