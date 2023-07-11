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SREBRENİTSA KATLİAMI NEDİR? Srebrenitsa katliamı nerede ve ne zaman yapıldı, kaç kişi öldü? Soykırımın üzerinden 28 yıl geçti!

11.07.2023 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Srebrenitsa katliamı ile ilgili araştırmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye mesajı yayımlamasının ardından hız kazandı. Erdoğan mesajında, "Bir daha benzer vahşetler yaşamamak için Srebrenitsa’yı asla unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadelerine yer verdi. Peki, Srebrenitsa katliamı nedir? Srebrenitsa katliamı nerede ve ne zaman yapıldı, kaç kişi öldü?

SREBRENİTSA KATLİAMI NEDİR? Srebrenitsa katliamı nerede ve ne zaman yapıldı, kaç kişi öldü? Soykırımın üzerinden 28 yıl geçti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa katliamının 28. yıl dönümünde paylaşımda bulundu. Açıklamasında ""İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenitsa Soykırımı'nın 28'inci yıl dönümünde şehitlerimizin kederli aileleri ve tüm Boşnak kardeşlerime en içten taziyelerimi sunuyorum. Bir daha benzer vahşetler yaşamamak için Srebrenitsa'yı asla unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadelerine yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu paylaşımı sonrası Srebrenitsa katliamına ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte Srebrenitsa katliamı hakkında bilgiler...

Srebrenitsa soykırımının 28. yılı

SREBRENİTSA KATLİAMI NEDİR?

Srebrenitsa Katliamı Yugoslavya İç Savaşı sırasında Sırp Cumhuriyeti Ordusu'nun Srebrenitsa'ya karşı giriştiği Krivaya '95 Harekâtı esnasında Temmuz 1995'te yaşanan soykırıma denilmektedir.

Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinde general Ratko Mladiç komutasındaki ağır silahlarla donatılmış Sırp ordusu çok sayıda Bosnalı'yı öldürmüştür.

Srebrenitsa soykırımının 28. yılı

SREBRENİTSA KATLİAMI NE ZAMAN, NEREDE OLDU?

Bosna Savaşı sırasında, BM tarafından "güvenli bölge" ilan edilen Srebrenitsa, Sırp general Ratko Mladiç komutasındaki askeri birlikler tarafından 11 Temmuz 1995'te işgal edildi.

Sivillere yönelik katliamlar nedeniyle kaçmaya çalışan Boşnaklar, 110 kilometre uzaklıktaki Tuzla şehrine ulaşarak kurtulmaya çalıştı. Sivillerin birçoğu, bu yolda Sırp çetniklerce yakalanıp öldürüldü. Aralarından çok az kişi, Tuzla'ya varabildi.

Ratko Mladiç komutasındaki Sırplar Srebrenitsa'ya olan saldırılarını sıklaştırdıklarında müslümanların toplanan silahlarını geri almak için yaptıkları başvuru, sorumlu Hollanda komutanı Thom Karremans tarafından reddedildi. BM yalnızca iki F16'yı kent üzerinde bir uçuş yaptırmakla yetindi.

Hollandalı askerler bir gece yarısı Bosna'daki BM Barış Gücü komutanı Hollandalı generalden aldıkları emir doğrultusunda kenti boşalttılar. Savaş sırasında şehrin güvenliğinden sorumlu olan Hollandalı Komutan Thom Karremans kendisine sığınan 25 bin mülteciyi ve şehri Sırplara teslim etti.

Srebrenitsa Katliamı; 2. Dünya Savaşı'ından sonra insanlığa yapılan en büyük suç olarak bilinmektedir.

Srebrenitsa katliamından 15 yıl sonra 27 Haziran 2017 tarihinde Hollanda Mahkemesi, Hollanda askerlerinin yasa dışı hareket ettiğine, Hollanda'nın kısmen hatalı olduğuna karar vererek Hollanda askerlerini suçlu buldu. Mahkeme, Srebrenitsa'da ölümlerin yüzde 30'undan Hollanda hükûmeti sorumlu tuttu.

Lahey Adalet Divanı bir hafta süren katliamın bir 'soykırım' olarak kabul etti ancak Sırbistan'ın sorumlu tutulmayacağına karar verdi.

Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının tabutları defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı

SREBRENİTSA KATLİAMINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Srebrenitsa Katliamında 10 bine yakın sivil kadın, erkek ve çocuk öldürüldü.

Vukovar-Srebrenitsa Maratonu katılımcıları Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı

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Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı mesajıErdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı mesajı
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