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Srebrenitsa soykırımının 24. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 12:27 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Avrupa'nın gözü önünde yaşanan ve 8 bin 372 masumun canına mal olan Srebrenitsa soykırımı, tarih boyunca asla unutulmayacaktır"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa soykırımına ilişkin, "Avrupa'nın gözü önünde yaşanan ve 8 bin 372 masumun canına mal olan Srebrenitsa soykırımı, tarih boyunca asla unutulmayacaktır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımın 24. yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Avrupa’nın gözü önünde yaşanan ve 8 bin 372 masumun canına mal olan Srebrenitsa soykırımı, tarih boyunca asla unutulmayacaktır. 24. yıl dönümünde Srebrenitsa soykırımında şehit olan Bosnalı kardeşlerime Allah'tan rahmet, Bosna halkına başsağlığı diliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Srebrenitsa soykırımı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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