HABER

Srebrenitsa soykırımının 24. yılı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2019 16:51 | Son Güncelleme

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya: - "Böylesi insanlık dışı hadiselerin bir daha tekrarlanmaması için masum sivilleri eli kanlı katillere teslim eden alçak ve korkakların hak ettiği cezayı alması yönünde elimizden geleni yapmalıyız ve yapmaya da devam edeceğiz"

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Srebrenitsa soykırımına ilişkin, "Böylesi insanlık dışı hadiselerin bir daha tekrarlanmaması için masum sivilleri eli kanlı katillere teslim eden alçak ve korkakların hak ettiği cezayı alması yönünde elimizden geleni yapmalıyız ve yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

Kaya, Srebrenitsa soykırımının 24. yılı nedeniyle basın toplantısı düzenledi.

Avrupa'nın göbeğinde 8 binden fazla insanın soykırıma uğradığını ve bunun insanlık tarihine geçtiğini anlatan Kaya, Hollandalı komutanların silahları toplanmış Boşnakları, Sırplara teslim ettiğini ve soykırımın başladığını söyledi.

Kaya, Birleşmiş Milletler'in bu duruma bölgede sadece iki F16 uçurarak tepki verdiğine işaret ederek, Srebrenitsa'nın 1 hafta süren bir katliam sonrası Sırplara yenik düştüğünü ve öldürülen 8 binden fazla insandan 3 binin cesedine hala ulaşılamadığına dikkati çekti.

2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'daki en büyük soykırım olduğuna işaret eden Kaya, "Üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen yok etmek istedikleri millet, acının ve adalet anlayışının sembolü olarak yüreğimizde yaşamaktadır. Acıları ve hüzünleri hala tazedir." diye konuştu.

AK Parti Osmaniye Gençlik Kolları Başkanlığı sırasında, 2013 yılında, Bosna Hersek'e ziyaret gerçekleştirdiğini anlatan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocukların, annelerine 'çocukları küçük kurşunlarla öldürürler değil mi?' diye sorduklarını anlattılar. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı anlardan biriydi. Yaşamış olduğum acının tarifi yoktu. Böylesi insanlık dışı hadiselerin bir daha tekrarlanmaması için masum sivilleri eli kanlı katillere teslim eden alçak ve korkakların hak ettiği cezayı alması yönünde elimizden geleni yapmalıyız ve yapmaya da devam edeceğiz."

Bu soykırımda suçlu bulunan 45 Sırp'ın toplam 699 yıl hapis cezası aldığını da anımsatan Kaya, "Srebrenitsa soykırımı unutturmaya, inkar etmeye, hafife almaya yönelik ideolojik yaklaşım ve çabalar olabilir ancak buna müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Bosna Hersek'in bu olaylara rağmen komşularıyla barış ve huzur içinde yaşamaya devam ettiğinin altını çizen Kaya, Bosna Hersek halkının kültür ve etnik yapısını koruyarak, barışa gölge düşürmeye çalışanlara ve eli kanlı katillere en güzel cevabı verdiğini dile getirdi.

AK Parti'li Kaya, insanlık tarihinin en utanç verici hadiselerinden birisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, şehitlerin yakınları ile Bosna halkına sabır diledi.

Bu evde oturan leyleklere komşu oluyorBu evde oturan leyleklere komşu oluyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na iki ödülCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na iki ödül
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle kahvaltıda buluştuCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle kahvaltıda buluştu
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya TBMM

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Diğer Haberler
'15 Temmuz' görselleri sosyal medya hesaplarında

'15 Temmuz' görselleri sosyal medya hesaplarında

"15 Temmuz tiyatro değil, bal gibi kanlı bir darbe girişimiydi"

CHP'li Özel'den 15 Temmuz açıklaması

Anketçi Mehmet Ali Kulat'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan iddialarına açıklama

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iraklı üst düzey heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iraklı üst düzey heyeti kabul etti

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

CHP'li Öztrak'tan yeni parti açıklaması

CHP'li Öztrak: Erdoğan bu işten çok korkmuş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.