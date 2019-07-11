AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Srebrenitsa soykırımına ilişkin, "Böylesi insanlık dışı hadiselerin bir daha tekrarlanmaması için masum sivilleri eli kanlı katillere teslim eden alçak ve korkakların hak ettiği cezayı alması yönünde elimizden geleni yapmalıyız ve yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

Kaya, Srebrenitsa soykırımının 24. yılı nedeniyle basın toplantısı düzenledi.

Avrupa'nın göbeğinde 8 binden fazla insanın soykırıma uğradığını ve bunun insanlık tarihine geçtiğini anlatan Kaya, Hollandalı komutanların silahları toplanmış Boşnakları, Sırplara teslim ettiğini ve soykırımın başladığını söyledi.

Kaya, Birleşmiş Milletler'in bu duruma bölgede sadece iki F16 uçurarak tepki verdiğine işaret ederek, Srebrenitsa'nın 1 hafta süren bir katliam sonrası Sırplara yenik düştüğünü ve öldürülen 8 binden fazla insandan 3 binin cesedine hala ulaşılamadığına dikkati çekti.

2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'daki en büyük soykırım olduğuna işaret eden Kaya, "Üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen yok etmek istedikleri millet, acının ve adalet anlayışının sembolü olarak yüreğimizde yaşamaktadır. Acıları ve hüzünleri hala tazedir." diye konuştu.