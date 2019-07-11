AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Srebrenitsa soykırımına ilişkin, "Böylesi insanlık dışı hadiselerin bir daha tekrarlanmaması için masum sivilleri eli kanlı katillere teslim eden alçak ve korkakların hak ettiği cezayı alması yönünde elimizden geleni yapmalıyız ve yapmaya da devam edeceğiz." dedi.
Kaya, Srebrenitsa soykırımının 24. yılı nedeniyle basın toplantısı düzenledi.
Avrupa'nın göbeğinde 8 binden fazla insanın soykırıma uğradığını ve bunun insanlık tarihine geçtiğini anlatan Kaya, Hollandalı komutanların silahları toplanmış Boşnakları, Sırplara teslim ettiğini ve soykırımın başladığını söyledi.
Kaya, Birleşmiş Milletler'in bu duruma bölgede sadece iki F16 uçurarak tepki verdiğine işaret ederek, Srebrenitsa'nın 1 hafta süren bir katliam sonrası Sırplara yenik düştüğünü ve öldürülen 8 binden fazla insandan 3 binin cesedine hala ulaşılamadığına dikkati çekti.
2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'daki en büyük soykırım olduğuna işaret eden Kaya, "Üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen yok etmek istedikleri millet, acının ve adalet anlayışının sembolü olarak yüreğimizde yaşamaktadır. Acıları ve hüzünleri hala tazedir." diye konuştu.
AK Parti Osmaniye Gençlik Kolları Başkanlığı sırasında, 2013 yılında, Bosna Hersek'e ziyaret gerçekleştirdiğini anlatan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çocukların, annelerine 'çocukları küçük kurşunlarla öldürürler değil mi?' diye sorduklarını anlattılar. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı anlardan biriydi. Yaşamış olduğum acının tarifi yoktu. Böylesi insanlık dışı hadiselerin bir daha tekrarlanmaması için masum sivilleri eli kanlı katillere teslim eden alçak ve korkakların hak ettiği cezayı alması yönünde elimizden geleni yapmalıyız ve yapmaya da devam edeceğiz."
Bu soykırımda suçlu bulunan 45 Sırp'ın toplam 699 yıl hapis cezası aldığını da anımsatan Kaya, "Srebrenitsa soykırımı unutturmaya, inkar etmeye, hafife almaya yönelik ideolojik yaklaşım ve çabalar olabilir ancak buna müsaade etmeyeceğiz." dedi.
Bosna Hersek'in bu olaylara rağmen komşularıyla barış ve huzur içinde yaşamaya devam ettiğinin altını çizen Kaya, Bosna Hersek halkının kültür ve etnik yapısını koruyarak, barışa gölge düşürmeye çalışanlara ve eli kanlı katillere en güzel cevabı verdiğini dile getirdi.
AK Parti'li Kaya, insanlık tarihinin en utanç verici hadiselerinden birisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, şehitlerin yakınları ile Bosna halkına sabır diledi.