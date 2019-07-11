İSTANBUL (AA) - Srebrenitsa soykırımının 24. yılı nedeniyle Taksim Meydanı'nda anma programı düzenlendi. Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, IKASD İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Bosna Hersek Dostları Vakfı ve Genç Boşnaklar Derneği'nin işbirliğiyle düzenlenen anmaya "Srebrenitsa Annesi" fotoğrafıyla hafızalara kazınan fotoğraf Sanatçısı Almin Zrno da katıldı. Programda konuşan Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adem Fazlıoğlu, Bosna'da yaşananları tarihin en büyük soykırımlarından biri olduğunu söyledi. Fazlıoğlu, Avrupa’nın merkezinde gerçekleşen soykırımda birçok ülkenin suçu olduğunu belirterek," Birleşmiş Milletler’in (BM) güvenli bölge ilan ettiği, Hollanda askerleri tarafından sözde korunan Srebrenitsa bölgesinde BM ve uluslararası toplumun gözetiminde Sırplar tarafından soykırım gerçekleştirildi. Oluş şekli, zamanı ve yeri nedeniyle dünyanın en karanlık sayfalarından biridir. 8372 kişi işkence yapılarak öldürüldü ve toplu mezarlara gömüldü. " diye konuştu.

Bugüne kadar 6610 kişinin kimliği tespiti yapıldığı bilgisini veren Fazlıoğlu, bugün 33 kişinin daha cenaze namazının kılınarak defnedildiğini dile getirdi. Fazlıoğlu, Uluslararası Adalet Divanı'nın Srebrenitsa’daki yaşananları soykırım kabul ettiğini anımsatarak şunları kaydetti: "Fakat Uluslararası Adalet Divanı Sırbistan ve Karadağ devletlerini soykırımı gerçekleştirmekten değil önlemekte yetersizlikle suçladı. Srebrenitsa tüm Bosna’da yapılan soykırımın sembolüdür. Bizim için Srebrenitsa yalnız 8372 kişinin öldürüldüğü yer değil kültür yıkımının, şehir yıkımının sembolüdür. Soykırım uluslararası toplumun ve özellikle Avrupalı güçlerin ve benim ülkemdeki belirli bir kısmın inandığı gibi tarihi nefretlerin birdenbire ortaya çıkması değil Sırbistan ve Sırplar tarafından büyük Sırbistan hedefi için tasarlanarak ve hesaplanarak gerçekleştirilmiştir. " Sırbistan'ın soykırım suçunu kabul etmesinin barışın ön koşulu olduğunu vurgulayan Fazlıoğlu, Soykırımda yerlerinden edilen Boşnakların ata topraklarına dönüşünü sağlayacak Dayton Barış Anlaşması’nın ilgili maddelerini tarifsiz uygulanması gerektiğini ve ülkelerine geri dönmek isteyenler için uluslararası bir fon oluşturulması gerektiğini söyledi.