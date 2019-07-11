POTOÇARİ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uluslararası mahkeme kararıyla tasdik olunduğu üzere Srebrenitsa'da bir "soykırım" suçu işlendiğini anımsatarak, "Srebrenitsa'dan bugüne, hepimiz şehit aileleriyiz." dedi. Kasapoğlu, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa soykırımının 24. yıl dönümünde Potoçari'deki eski bir fabrikada düzenlenen anma töreninde konuştu. Tarihe kara bir leke olarak geçen Srebrenitsa soykırımının 24. yıl dönümünde, soykırım kurbanı şehitlerin ailelerine sabır dileyen Kasapoğlu, "Srebrenitsa'dan bugüne, hepimiz şehit aileleriyiz. Uluslararası mahkeme kararıyla tasdik olunduğu üzere, Srebrenitsa'da bir soykırım suçu işlenmiştir. Bu insanlık suçunu Türkiye Cumhuriyeti adına en kuvvetli ifadelerle lanetliyor, bütün faillerinin hak ettikleri cezalara çarptırılmasını diliyorum." diye konuştu. Kasapoğlu, aradan geçen 24 yılın hiç kimsenin acısını dindirmediğini vurgulayarak, "Boşnak kardeşlerimizin gözyaşları bir an olsun kurumadı. Bosna bizim kader ortağımızdır, aynı medeniyet çizgisi üzerinde yürüdüğümüz öz kardeşimizdir. Tam 24 yıl önce çekilen tarifsiz acıları bugün de en yoğun şekilde ruhumuzda hissetmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 9 Temmuz'da Saraybosna'daki geçit törenine katıldığını ve 33 soykırım kurbanının buradan Potoçari'ye uğurladığını anımsatan Kasapoğlu, kendisinin de bugün bu kurbanların cenaze törenine iştirak edeceğini kaydetti. Kasapoğlu, üzerinden onca yıl geçmesine rağmen hala cenazelere ulaşılıyor olmasının, yaşanan vahşetin ne kadar dehşet verici olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Böylesi acıların bir daha asla yaşamaması için üzerimize düşeni yapmak, bu sorumluluğu yerine getirmek hepimizin boynunun borcudur. Nefret doğuran ayrımcı dili hepimiz reddetmeliyiz. Barış içerisinde bir arada yaşamayı, inançlara saygılı olmayı, karşılıklı diyaloğu ve uzlaşmayı teşvik etmeliyiz. Bunu da sadece konuşarak değil, hayatın her alanında atılan somut adımlarla gerçekleştirmeliyiz." dedi. - "O kara günleri bir daha yaşamamak için bu soykırımı unutmamalı" Merhum Boşnak lider Aliya İzetbegoviç'in "Unutulan soykırım tekrarlanır" ifadelerini hatırlatan Kasapoğlu, "O kara günleri bir daha yaşamamak için bu soykırımı unutmamalı, atılacak adımları azim ve kararlılıkla atmaya devam etmeliyiz." diye konuştu.

Bu acıyı hiçbir kelimenin tarif edemeyeceğini kaydeden Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiçbir şey kaybettiklerimizi geri getiremez. Bununla birlikte, bizler bu acılardan ders çıkararak, barış ve kardeşliğin yeşertilmesi, yaraların sarılması ve daha aydınlık bir geleceğin tohumlarının ekilmesi için çalışmaya devam etmek zorundayız. Ülke içindeki her bir bölgenin barış ve huzuru Bosna Hersek için, Bosna Hersek'in barışı ve huzuru ise Balkanlar, Avrupa ve hatta tüm dünya için zaruridir. Bu topraklarda barış, huzur, istikrar ve refahı sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bize tarihin verdiği bu sorumluluğun yükünü hep birlikte taşımak ve bu topraklarda barışı daim kılmak, bu insanlık suçunun mağdurlarına karşı boynumuzun borcudur." Kasapoğlu, Bosna Hersek'in çok renkli sosyal dokusuyla dünyada her açıdan özel bir ülke olma potansiyeline sahip olduğunu belirterek, "Bunun için de geleceğe bakmak, bölge insanına iş, aş ve gelecek umudu sağlamak zorundayız." dedi. Türkiye'nin de Ziraat Bankası kanalıyla geri dönüşleri teşvik amacıyla istihdam yaratıcı yeni tesislerin kurulmasını desteklediğini aktaran Kasapoğlu, bu vesileyle Srebrenitsa'da ve bölgede refaha ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlandığını ve bu katkıların sürdürüleceğini söyledi.

Kasapoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) da gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği projelerle bölgenin kalkınması için önemli katkıda bulunmayı sürdüreceğini kaydederek, "Ortak tarihi ve kültürel bağlarımızın yanı sıra, Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme temelinde şekillenen ortak vizyonumuz, bizleri birlikte daha güçlü kılmaktadır." dedi. Bosna Hersek'in zor günlerini geride bırakmış, toprak bütünlüğünü koruyan, güçlü ve müreffeh bir ülke olarak yüzünü daima geleceğe çevireceğini vurgulayan Kasapoğlu, "Buna yürekten inanıyoruz. Türkiye her zaman ve her koşulda Bosna Hersek’in yanında olmuştur. Bundan sonra da olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı. Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ da anma törenlerine katıldı.

"Srebrenitsa'dan bugüne, hepimiz şehit aileleriyiz"

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Srebrenitsa soykırımının 24. yıl dönümünde düzenlenen anma programına katıldı - Kasapoğlu: - "Srebrenitsa'dan bugüne, hepimiz şehit aileleriyiz. Uluslararası mahkeme kararıyla tasdik olunduğu üzere, Sreb