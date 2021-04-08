Sri Lanka: Güzellik yarışmasında kraliçenin tacını çalan eski kraliçe gözaltına alındı

Sri Lanka'da polis, sahnede bir başka güzellik kraliçesini yaraladığı gerekçesiyle Mrs World unvanını elinde tutan Caroline Jurie'yi gözaltına aldı.

Pazar günü televizyondan canlı yayımlanan Mrs Sri Lanka yarışmasında Pushpika De Silva birinci olmuştu ve yarışmanın bir önceki galibi Jurie'nin tacı yeni sahibine takması gerekiyordu.

Ancak Jurie bunun yerine, boşanmış olduğu için unvanı alamayacağını öne sürerek tacı De Silva'nın başından çıkarttı.

De Silva daha sonra eşinden ayrı yaşadığını ve boşanmadığını belirtti.

Mrs Sri Lanka yarışması, evli kadınlar için düzenlenen Mrs World güzellik yarışmasının bir parçası. Katılımcı ülkede seçilen güzellik kraliçeleri, daha sonra Mrs World yarışmasında yer alıyor.

Jurie de sahnede yaptığı açıklamada "Evlenmiş ve boşanmış kadınların katılmasını yasaklayan bir kural var, ben de müdahale edip tacı ikinciye takıyorum" dedi.

Olayın videosunda, De Silva'nın tacı ikinci güzele taktıktan sonra, De Silva'nın gözyaşları içinde sahneyi terk etmesi görülüyor.

De Silva Facebook hesabından paylaştığı mesajda, olayın ardından başındaki yaraların tedavisi için hastaneye gittiğini söyledi.