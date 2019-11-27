HABER

Sri Lanka'da Budist milliyetçiler Rajapaksa'nın cumhurbaşkanlığını kutluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 12:39 | Son Güncelleme

Milliyetçi Budist rahip Galagoda Aththe Gnanasara, Sinhala bir liderin azınlıklar önünde diz çökmeyeceği bir ülkeye ihtiyaç duyduklarını ve Rajapaksa ile bu ideolojinin kazandığını söyledi - Ülkedeki Müslümanlar yeni dönemde saldırıların hedefi haline gelebilecekleri endişesi taşıyor - Sri Lankalı Müslüman öğretim görevlisi Farah Mihlar: "Müslümanlar çok güvensiz hissediyor. Tehdit altında olduklarını, en kötüsü de devletin onları koruyamayacağını hissediyorlar"

KANDY (AA) - Sri Lanka'da Budist milliyetçiler, Gotabaya Rajapaksa'nın cumhurbaşkanlığı görevine gelmesini kutluyor.

Rajapaksa'nın kampanyası için çok çalıştıkları bilinen Bodu Bala Sena'nın (Budist Gücü Ordusu) üyeleri ile milliyetçi Budist rahip Galagoda Aththe Gnanasara, Rajapaksa'nın iktidarının, ülkedeki etnik çoğunluk Sinhalalar için altın çağ olacağı görüşünü taşıyor.

Gnanasara, "Sinhala bir liderin azınlıklar önünde diz çökmeyeceği bir ülkeye ihtiyaç duyduklarını" belirterek Rajapaksa'nın cumhurbaşkanlığına gelmesiyle bu ideolojinin kazandığını söyledi.

Gotabaya Rajapaksa'nın Sri Lanka'da "tek millet yönetimini" hayata geçirebileceğini ifade eden ve kendisini Rajapaksa'nın gayriresmi danışmanı olarak nitelendiren Gnanasara, "helal haram kavramı, burka, İslam bankaları ve üniversiteleri, şeriat mahkemelerinin sahip oldukları sosyal bütünlüğü yıktığını" savundu.

Kandy kentinde Bodu Bala Sena'nın organizatörlerinden Budist rahip Yatawatte Dhammananda da Sri Lanka'nın Müslüman bir ülkeye dönüştürülmek istendiğini ileri sürerek "Bunun için çok çalışıyorlar ama olmasına izin veremeyiz." diye konuştu.

Budist milliyetçilerin açıklamaları, ülkede yeni dönemde Müslümanların saldırıların hedefi haline gelebileceği endişesini doğurdu.

Sri Lankalı imam Fazal Samsuddeen, "Sinhala toplumunun bir kesiminin Müslümanların acımasız olduğunu ve ortadan kaldırılması gerektiğini düşündüğünü" ifade ederek "Müslümanların yine saldırıya uğrayabileceği endişesi taşıyoruz." dedi.

Exeter Üniversitesi'nde adalet ve din dersleri veren Sri Lankalı Müslüman öğretim görevlisi Farah Mihlar de "Müslümanlar çok güvensiz hissediyor. Tehdit altında olduklarını, en kötüsü de devletin onları koruyamayacağını hissediyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Sri Lanka'da bu ay düzenlenen seçimi kazanarak göreve gelen ve geçici kabinesine ağabeyi Mahinda Rajapaksa'yı da dahil eden Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa, yemin töreninde tüm Sri Lankalıların cumhurbaşkanı olacağını ifade etmişti.

Ülkede Tamil ayrılıkçılarla süren 26 yıllık iç savaşın sona erdirilmesindeki rolü nedeniyle Sinhala Budistler tarafından kahraman olarak görülen Rajapaksa, "ırkı ve dini ne olursa olsun her bir Sri Lankalıya hizmet vermekle yükümlü olduğunu" söylemişti.

Emekli bir asker olan Rajapaksa, ağabeyi Mahinda Rajapaksa'nın cumhurbaşkanlığı yaptığı 2005-2015 yıllarında savunma bakanlığı yapmıştı. Askerliği ve bakanlığı döneminde Tamil ayrılıkçılarla hükümet güçlerini karşı karşıya getiren iç savaşta kritik roller üstlenen Cumhurbaşkanı Rajapaksa'nın özellikle 2009'da iç savaşı sonlandıran kanlı çatışmaların yaşandığı süreçte insan hakları ihlalleri, yargısız infazlar ve faili meçhul cinayetlerdeki rolü sorgulanmıştı.

Sri Lanka'daki azınlıklar da Rajapaksa'ya, o dönemle bağlantılı iddialar nedeniyle kaygıyla yaklaşıyor.

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında 3 ayrı kilise ile başkent Kolombo'daki 3 lüks otele bombalı saldırı düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala ve Dematogoda'da patlamalar olmuştu.

250'den fazla insanın öldüğü saldırıların ardından, ülkede azınlık olan Müslümanlara ait çok sayıda ev ve iş yeri ateşe verilmiş, Müslümanlar toplum içinde taciz edilmiş ve nefret söylemlerinin hedefi olmuştu.

Sri Lanka'nın 22 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 70'ini çoğu Sinhala olmak üzere Budistler oluşturuyor. Büyük bölümü etnik Tamil olan Hindular nüfusun yüzde 12,6'sına, Müslümanlar yüzde 9,7'sine, Hristiyanlar da yüzde 7,6'sına tekabül ediyor.

Bu yumurtayı 40 yıldır saklıyor! Nedeni ise...Bu yumurtayı 40 yıldır saklıyor! Nedeni ise...
Malatya'da çeşitli suçlardan yakalanan 8 kişi tutuklandıMalatya'da çeşitli suçlardan yakalanan 8 kişi tutuklandı
Erciyes’te kar sevinciErciyes’te kar sevinci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Budist milliyetçiler Gotabaya Rajapaksa müslümanlar Sri Lanka

En Çok Okunan Haberler

Sarallar adlı suç örgütüne operasyon

Sarallar adlı suç örgütüne operasyon

Trump açıkladı: Terör grubu olarak ilan edeceğiz

Trump açıkladı: Terör grubu olarak ilan edeceğiz

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor

Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bombacı kadın terörist dikkat çekmemek için topuklu giyip dövme yaptırmış

Bombacı kadın terörist dikkat çekmemek için her şeyi yapmış

Bolu'da torununa cinsel istismarda bulunan dedeye hapis cezası!

Torununa cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu

'Amazon Kadın'ın çığlığı : Ölmek istemiyorum

'Amazon Kadın'ın çığlığı : Ölmek istemiyorum

YÖKDİL sonuçları açıklandı (YÖKDİL sınav sonucu sorgulama)

Merakla bekleniyordu! Sonuçlar açıklandı

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'kış tedbirleri' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

Brandasız hafriyat kamyonundan yola saçılan çamur trafiği durdurdu

İstanbul'un en işlek yollarından birinde akılalmaz olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.