Sri Lanka'da Budist milliyetçiler Rajapaksa'nın cumhurbaşkanlığını kutluyor

Kandy kentinde Bodu Bala Sena'nın organizatörlerinden Budist rahip Yatawatte Dhammananda da Sri Lanka'nın Müslüman bir ülkeye dönüştürülmek istendiğini ileri sürerek "Bunun için çok çalışıyorlar ama olmasına izin veremeyiz." diye konuştu.

Gotabaya Rajapaksa'nın Sri Lanka'da "tek millet yönetimini" hayata geçirebileceğini ifade eden ve kendisini Rajapaksa'nın gayriresmi danışmanı olarak nitelendiren Gnanasara, "helal haram kavramı, burka, İslam bankaları ve üniversiteleri, şeriat mahkemelerinin sahip oldukları sosyal bütünlüğü yıktığını" savundu.

Gnanasara, "Sinhala bir liderin azınlıklar önünde diz çökmeyeceği bir ülkeye ihtiyaç duyduklarını" belirterek Rajapaksa'nın cumhurbaşkanlığına gelmesiyle bu ideolojinin kazandığını söyledi.

Rajapaksa'nın kampanyası için çok çalıştıkları bilinen Bodu Bala Sena'nın (Budist Gücü Ordusu) üyeleri ile milliyetçi Budist rahip Galagoda Aththe Gnanasara, Rajapaksa'nın iktidarının, ülkedeki etnik çoğunluk Sinhalalar için altın çağ olacağı görüşünü taşıyor.

Budist milliyetçilerin açıklamaları, ülkede yeni dönemde Müslümanların saldırıların hedefi haline gelebileceği endişesini doğurdu.

Sri Lankalı imam Fazal Samsuddeen, "Sinhala toplumunun bir kesiminin Müslümanların acımasız olduğunu ve ortadan kaldırılması gerektiğini düşündüğünü" ifade ederek "Müslümanların yine saldırıya uğrayabileceği endişesi taşıyoruz." dedi.

Exeter Üniversitesi'nde adalet ve din dersleri veren Sri Lankalı Müslüman öğretim görevlisi Farah Mihlar de "Müslümanlar çok güvensiz hissediyor. Tehdit altında olduklarını, en kötüsü de devletin onları koruyamayacağını hissediyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Sri Lanka'da bu ay düzenlenen seçimi kazanarak göreve gelen ve geçici kabinesine ağabeyi Mahinda Rajapaksa'yı da dahil eden Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa, yemin töreninde tüm Sri Lankalıların cumhurbaşkanı olacağını ifade etmişti.

Ülkede Tamil ayrılıkçılarla süren 26 yıllık iç savaşın sona erdirilmesindeki rolü nedeniyle Sinhala Budistler tarafından kahraman olarak görülen Rajapaksa, "ırkı ve dini ne olursa olsun her bir Sri Lankalıya hizmet vermekle yükümlü olduğunu" söylemişti.