Sri Lanka'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 30 yaralı

KOLOMBO (AA) - Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da, yolcu otobüsünün uçurumu yuvarlanması sonucu 6 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Sri Lanka polisinden yapıla açıklamada, başkent Kolombo'nun 250 kilometre doğusundaki Madulsima kentinde, çay tarımı yapılan engebeli bölgede kamuya ait bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlandığı, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, yaralıların bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığı ifade edildi.
Sri Lanka devlet televizyonu ise ölenlerden 2'sinin çocuk olduğunu duyurdu.
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