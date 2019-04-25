Sri Lanka'da savunma müşteşarı istifa etti

Sri Lanka'da Paskalya terör saldırılarındaki ihmallerinden ötürü istifası istenen güvenlik yetkililerinden Savunma Bakanlığı Müsteşarı Hemasiri Fernando istifa etti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, Fernando'nun istifasını sunduğunu, fakat yerine atama yapılana kadar görevine devam edeceğini açıkladı.

Sirisena, dün, Paskalya günü yaşanan terör saldırılarındaki görev ihmalleri nedeniyle savunma müsteşarı, genelkurmay başkanı ve emniyet müdürünün görevden alınacağını ve bu kişilerin yerine 24 saat içinde yeni atamalar yapılacağını duyurmuştu.

Güvenlik kurumlarının başındakilerin dost bir komşu ülkeden saldırılarla ilgili gelen uyarılar doğrultusunda harekete geçmedikleri gibi kendisini de bu konuda bilgilendirmediklerinin altını çizen Sirisena, "Bu ülkenin istihbarat birimlerinin aktardığı bilgiler ilgililerce tarafıma iletilmemiştir. Eğer durum böyleyse ivedilikle önlem alınmalıdır. Görevini yerine getiremeyenler hakkında gereği yapılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.