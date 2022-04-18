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Sri Lanka'da tarihi ekonomik kriz: Sağlık sistemi çökmek üzere, doktorlar ilaç sıkıntısı nedeniyle uluslararası yardım çağrısı yaptı

18.04.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan Sri Lanka'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, 17 bakandan oluşan yeni kabineyi kamuoyuna açıkladı. Rajapaksa'nın kardeşi Mahinda Rajapaksa başbaklanlık görevini sürdürürken, hükümette Rajapaksa ailesinden başka bir isim yer almadı. Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ise protestolara karşın istifa çağrılarını reddetti. Ülkede doktorlar ise ilaç sıkıntısı nedeniyle uluslararası yardım çağrısı yaptı.

Sri Lanka'da tarihi ekonomik kriz: Sağlık sistemi çökmek üzere, doktorlar ilaç sıkıntısı nedeniyle uluslararası yardım çağrısı yaptı

Tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan Sri Lanka'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, 17 bakandan oluşan yeni kabineyi kamuoyuna açıkladı. Rajapaksa'nın kardeşi Mahinda Rajapaksa başbaklanlık görevini sürdürürken, hükümette Rajapaksa ailesinden başka bir isim yer almadı. Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ise protestolara karşın istifa çağrılarını reddetti. Ülkede doktorlar ise ilaç sıkıntısı nedeniyle uluslararası yardım çağrısı yaptı.

İngiltere'den 1948 yılında bağımsızlığını kazanan Sri Lanka, tarihinin en kötü ekonomik krizinden geçiyor.

Ülkede gıda, petrol, ilaç ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin tedariğinde ciddi sıkıntılar ve günlük elektrik kesintileri de yaşanıyor.

Bunun nedeni ülkenin elinde ithal ürünlerin alım maliyetlerini karşılayacak miktarda yabancı paranın bulunmaması.

Sri Lanka Merkez Bankası, geçen hafta içinde döviz varlığı olmadığı için ülkenin dış borcunu artık ödeyemeyeceğini duyurdu. Hükümet, IMF'den yardım istedi.

BBC muhabiri Rajini Vaidyanathan, ülkedeki sağlık sisteminin çöküşün eşliğinde olduğunu aktardı.

Doktorlar, büyük çoğunlukla ithalata bağlı olan tıbbi malzeme ve ilaçların bitmek üzere olduğunu söyledi ve uluslararası yardım çağrısı yaptı.

BBC

'Eğer hızla yardım ulaştırılmazsa s**ağlık s**istemi çök**ecek'**

Adının açıklanmasını istemeyen ve uluslararası yardım kuruluşlarını harekete geçirmek için BBC'ye konuştuğunu söyleyen bir doktor, "Eğer hızla bir yardım ulaştırılmazsa sağlık sistemi çökecek" dedi.

Sri Lanka, sağlık malzemelerinin yüzde 85'ini ithal ediyor.

Yine BBC'ye konuşan bir başka ise anestezi ilacı olan Atracurium'dan yalnızca iki aylık stok kaldığını söyledi. Ağrı kesici Fentanyl'den ellerinde haftalar yetecek kadar kaldığını, üç farklı antibiyotiğin ise bittiğini de ekledi.

Sri Lanka hükümeti, doktorların açıklamalarına karşın ilaç stoklarının azalmadığını söylüyor.

Ancak BBC'nin içeriğini öğrendiği raporlar ve meslek örgütleri temsilcileri ile yapılan röportajlar, tıp çalışanlarının hayat kurtaran ilaçlar ve ekipmanlara ciddi şekilde ihtiyaç duyduklarını gösteriyor.

Ülkenin doğusundaki bir kanser hastanesinde görevli olan bir doktor, iki hafta içinde yalnızca acil ameliyatları yapabilecek konuma geleceklerini söylüyor.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa

Borsa kapatıldı

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa 3 yıl önce önemli bir destekle göreve seçilmiş, istikrar ve güçlü yönetim sözü vermişti.

72 yaşındaki Rajapaksa'yı eleştirenler, ülkede kayırmacılık ve yolsuzluk yapıldığını savunuyor.

Rajapaksa'nın kardeşleri ve yeğenleri devlet yönetiminde kilit noktalarda bulunuyor.

Sri Lanka liderine yakın medya organları, azı protestoları "terör örgütlerine" bağlayan yayınlar yapıyor.

Ülkede borsa hafta başı itibarıyla işlemlere kapatılmıştı.

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