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Sriwijaya Havayayolları’ndan Boeing kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 12:48 | Son Güncelleme

Endonezya’nın Sriwijaya Havayayolları 2 adet Boeing Co 737 MAX kiralama planını iptal etti.Sriwijaya Havayayolları Sözcüsü Adi Willi Hanhari Haloho yaptığı açıklamada Boeing Co 737 MAX jeti kiralama planını iptal ettiklerini duyurdu.

Endonezya’nın Sriwijaya Havayayolları 2 adet Boeing Co 737 MAX kiralama planını iptal etti.
Sriwijaya Havayayolları Sözcüsü Adi Willi Hanhari Haloho yaptığı açıklamada Boeing Co 737 MAX jeti kiralama planını iptal ettiklerini duyurdu. Haloho, "Etiyopya kazası nedeniyle, şirket kiralama planını iptal emek istedi" dedi. Endonezya’nın Sriwijaya Havayayolları’nın bu kararı 189 kişinin hayatını kaybettiği ion Havayolları’na ait Boeing 737 Max 8 tipi uçak kazasından 5 ay sonra geldi.

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