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St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 11:34 | Son Güncelleme

Hatay Valisi Rahmi Doğan: - "Bayram nedeniyle dünya barışı ve insanlığın huzuru için yapılacak dualara yürekten iştirak ediyor, birlik ve beraberlik içinde nice bayramlar diliyorum"

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hristiyan hemşehrilerinin St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı'nı kutlayarak, bayram nedeniyle dünya barışı ve insanlığın huzuru için yapılacak dualara yürekten katıldığını ifade etti.

Doğan, Hatay'da Hristiyanların her yıl 29 Haziran'da kutladıkları St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kentin, yüzlerce yıllık köklü geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatan Doğan, şöyle devam etti:

"Hatay, farklı inanç ve kültürlerin karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörü içerisinde yaşandığı bir coğrafya olmuştur. Birlik ve bütünlük içerisinde toplumun her kesimiyle paylaşılarak çoğalan bayram sevinçlerimizle birlikte bizleri bugünlere getiren ve aynı güçle geleceğe taşıyacak olan hoşgörü kültürümüz, tüm dünyaya örnek teşkil edecek niteliktedir. Asırlardır hüzünlerimizi ve sevinçlerimizi paylaştığımız her inanç ve kültürden insanımızla daha mutlu bir geleceği el birliği ve aynı ideal ile inşa ediyoruz. İlimizi ve ülkemizi güçlü kılanın da bu duygu birliği olduğuna yürekten inanıyorum."

Tüm Hristiyan hemşehrilerinin St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı’nı en içten dilekleriyle kutlayan Doğan, "Bayram nedeniyle dünya barışı ve insanlığın huzuru için yapılacak dualara yürekten iştirak ediyor, birlik ve beraberlik içinde nice bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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