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Staj ücretini KDK sayesinde aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 12:44 | Son Güncelleme

Kamu Denetçiliği Kurumu, bir üniversite hastanesinde staj yapan öğrencinin 4 yıldır alamadığı staj ücretini almasını sağladı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), stajını bir üniversite hastanesinde yapan öğrencinin 4 yıldır alamadığı staj ücretini almasını sağladı.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinden kuruma başvuran bir öğrenci, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde "Mesleki Eğitim Kanunu" kapsamında beceri eğitimini ve yaz sonu stajını yaptığını belirtti.

Başvurucu, yaptığı stajın sonunda rektörlüğün kendisine 30 iş günü zorunlu yaz stajı ücretini ödemediğini iddia ederek ombudsmana şikayetçi oldu.

Başvurunun KDK tarafından incelenmesinin ardından Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden bilgi ve belge talep edildi.

Rektörlük kayıtlarına bakılarak başvurucunun staj yaptığı belirlendi. Ombudsmanın görüştüğü başhekimlik, öğrencinin hastaneye gelip staj ücreti başvuru talep formunu doldurmasının ardından ödemeyi hemen yapacağını taahhüt etti.

Konuya ilişkin talep idare tarafından yerine getirildi ve öğrenciye staj ücreti ödendi.

Açıklamada, "vatandaşların ücretsiz avukatlığını yapan" Kamu Denetçiliği Kurumuna ücretsiz ve kolayca "www.ombudsman.gov.tr"den başvurulabileceği de bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kamu Denetçiliği Kurumu ombudsman

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