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Starlink projesi Türkiye ve diğer ülkelerde kullanılabilir

11.02.2021 10:20 | Son Güncelleme:
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Starlink projesi Türkiye ve diğer ülkelerde kullanılabilir

SpaceX Starlink üzerinden internet hizmeti vermeye başladı. Resmi olarak başlangıç yapıldı. Hadi gelin konuyla alakalı ilk kullanım detaylarına birlikte bakalım.

SpaceX Starlink üzerinden internet hizmeti sağlamak için uzun bir süredir bekliyordu. Sonunda istediğine kavuştu ve ilk kullanıcılara internet dağıtıldı. Dünyanın artık en önemli ihtiyaçlarından birisi haline gelen internet, Elon Musk tarafından kurulan SpaceX şirketi ile dağıtılıyor.

Firmanın en büyük amaçlarından birisi de 4400 uyduyu dünyanın etrafına yerleştirmek. Böylece internet kullanımı hiç olmadığı kadar kolay bir hale gelecek. Ancak işler tahmin edildiği kadar kolay olmayabilir. Karşılarına birçok sorun çıkacak gibi görünüyor.

İŞTE STARLİNK'İN FİYATI

Bu projenin en çok dikkat çeken taraflarından birisi de hızlı internet sunması. Şimdilik beta kullanımı başladı ve fiyatlar aylık 99 dolar olarak belirlendi. Ayrıca şirketin uyduları ile bağlantı kurup internet alabilmek için 499 dolar fiyatındaki bir kit kullanmanız gerekiyor.

Şirket Beta kullanıcılarına bugünden itibaren internet vermeye başladı. Böylece kesin olarak projenin başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat henüz ABD’nin küçük bir bölgesinde ilk denemeler yapıldı. Şirket eğer ilerleyen dönemlerde başka ülkelere internet hizmeti götürmek isterse muhtemelen bazı problemler ile karşılaşacak. Bunlardan birisi de yerel şirketler olacak.

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Türkiye’deki internet sağlayıcıları ile ilgili çok fazla şikayet var. Bu durum çok ciddi sorunlar yaratabiliyor. Ayrıca SpaceX şirketi tarafından sunulacak olan 50 MB/S ila 150 MB/S aralığındaki internet hızı kullanıcıları cezbedecek gibi görünüyor.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Turkiyede ki internet sagliyici omurga dedigimiz Telekom su anki mevcut musterilerini mutlu etmek icin starlinkten yararlanabilir.. Diger internetsiz ortamlari internetten yararlanmasida Elonla anlasilabilinirse anlasir ayda iler bazinda uydunun alindan sinyallerin birbirine yansitilmasi ile vsvs ..

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