StartGate’in ev sahipliğindeki Mağara Jam’23'te katılım rekoru kırıldı

StartGate’in oyun yapımcılarından Ataberk Palacıoğlu’nun kurucusu olduğu Mağara Jam, bu yıl Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük Dijital Oyun ve Oyun Teknolojileri Girişimcilik Merkezi StartGate Campus’te düzenlendi. Türkiye’nin farklı illerinden katılan oyun geliştiriciler, 16-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 72 saat süren Mağara Jam’23 etkinliğinde “Gizemli Makine’’ teması ile oyun geliştirdi.

YAYINLAR 6 BİN 532 SAAT İZLENDİ

7 yıldır düzenlenen Mağara Jam, bu yıl StartGate’in ev sahipliğinde rekor bir katılıma imza attı. Türkiye’nin en büyük oyun geliştirme etkinliği Mağara Jam 150 fiziksel katılımcı, 5 bin 350 çevrimiçi katılımcı ile birlikte geliştiricilerle buluştu.

Mağara Jam websitesi etkinlik sonrası kullanıma açıldı ve ilk 48 saatte totalde 166 binden fazla trafik ve 520 binden fazla etkileşim aldı. Websitedeki oyunlar 3 gün içinde toplamda 40 binden fazla indirme alırken; YouTube üzerinden canlı yayınlar 100 binden fazla kişi tarafından izlendi, totalde 1 milyon 343 bin 500 gösterim aldı ve yayınlar totalde 6 bin 532 saatten fazla izlendi. Etkinlikte oyun geliştiricilerin yanı sıra yatırımcılar, influencerlar ve ekosistemdeki diğer paydaşlar da StartGate Campus’te bir araya geldi.

3 yıldır bu işi yaptıklarına dikkat çeken Mağara Jam Kurucusu Ataberk Palacıoğlu, “İnanılmaz eğlenceli bir etkinlik oldu. Katılımcılarımızın hem ürettiği hem de eğlendiği sıcak bir ortam vardı. Gerek fiziksel gerek çevrimiçi alanlarda harika yorumlar aldık. Mağara olarak yaptığımız işi geliştirerek yapmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulunurken; StartGate CEO’su Mustafa Cihat Durmuş, “Beklediğimizden daha yoğun katılımlı bir etkinlik oldu. StartGate tarafından katılımcıların tüm ihtiyaçları düşünüldüğünden, motivasyon ve enerjilerinin tamamını oyun geliştirmeye verebildiler ve bu sayede ortaya birbirinden yaratıcı ve başarılı yüzlerce oyun çıktı” diye konuştu.

405 OYUN GELİŞTİRİLDİ, EN İYİLER 9 ARALIK’TA STARTGATE’DE AÇIKLANACAK

72 saatlik Mağara Jam maratonunda 405 oyun geliştirildi. Oyunlar önce halk oylamasına ardından da Mağara Jam ön jürisinin oylamasına sunulacak. Son aşama olan final jüri oylamasında ise geliştirilen oyunlar görsellik, orijinallik, oyun tasarımı, ses ve müzik, hikâye ve konsept, tema ile uyumluluk kriterlerine göre değerlendirilecek.

Kazanan ilk 15 takıma Mağara Loot Crate verilecek. Ayrıca ilk 3’e giren takımlara ise; StartGate’in mentorluk, eğitim ve altyapı imkanlarından faydalanma haklarının da olduğu destekler sunulacak. 28 Kasım’da en iyi 15 oyunun belirleneceği maceranın kazananları ise 9 Aralık’ta StartGate’te yapılacak “Mağara Jam’23 Final”de açıklanacak.





