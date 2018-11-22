HABER

Steam'de büyük indirim başladı! Bu oyunlar kaçmaz...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.11.2018 10:58 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük oyun platformu Steam'de sonbahar indirimleri başlarken, oyun fiyatlarındaki ciddi düşüş dikkatlerden kaçmadı. Bakın hangi oyunlar, hangi fiyatlardan satılmaya başlandı...

Steam'de büyük indirim başladı! Bu oyunlar kaçmaz...

Steam indirimleri başladı. Oyun fiyatları aşağı çekilirken, oyuncular ise uzun süredir bekledikleri oyunları düşük fiyattan satın almanın keyfini çıkarıyor.

İndirime giren oyunlardan bazılarını aşağıda sizler için listeledik. Elinizi çabuk tutarak bu oyunlara sahip olabilirsiniz. Size garanti veriyoruz, zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacaksınız.

Sid Meier's Civilization VI

Önceki Fiyatı: 219,00 TL

İndirim Oranı: %70

Şu Anki Fiyatı: 65,70

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Önceki Fiyatı: 76,99 TL

İndirim Oranı: %30

Şu Anki Fiyatı: 53,89

Dead by Daylight

Önceki Fiyatı: 31,00 TL

İndirim Oranı: %50

Şu Anki Fiyatı: 15,50

Endless Space 2

Önceki Fiyatı: 59,00 TL

İndirim Oranı: %66

Şu Anki Fiyatı: 25,50

Age of Empires II HD

Önceki Fiyatı: 31,00 TL

İndirim Oranı: %80

Şu Anki Fiyatı: 6,20 TL

Graveyard Keeper

Önceki Fiyatı: 32,00 TL

İndirim Oranı: %30

Şu Anki Fiyatı: 22,40 TL

Steam sonbahar indirimleri ne kadar sürecek?

Binlerce oyunda yüzde 80’lere 90’lara varan indirimlerin bizleri beklediği bu dönem, 27 Kasım’a saat 21:00’a kadar devam edecek. (DHA)

PARTNERSınırlı sayıda günün fırsatı inanılmaz indirimlerle 19-25 Kasım arası her gün Amazon Türkiye’de! Sınırlı sayıda günün fırsatı inanılmaz indirimlerle 19-25 Kasım arası her gün Amazon Türkiye’de!
Galaxy F hakkında yeni detaylar ortaya çıktıGalaxy F hakkında yeni detaylar ortaya çıktı
3 selfie kameralı ilk akıllı telefon!3 selfie kameralı ilk akıllı telefon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Steam sonbahar indirimleri oyun

En Çok Okunan Haberler

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

Malatya'da yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Malatya'da yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Süper Lig'de Rooney bombası!

Süper Lig'de Rooney bombası!

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Black Friday (Kara Cuma) başladı! Alışveriş yaparken bu uyarılara mutlaka dikkat edin

Black Friday (Kara Cuma) başladı! Alışveriş yaparken bu uyarılara mutlaka dikkat edin

Galaxy F hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Galaxy F hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

3 selfie kameralı ilk akıllı telefon!

3 selfie kameralı ilk akıllı telefon!

Zenfone 5Z Android Pie güncellemesi geliyor

Zenfone 5Z Android Pie güncellemesi geliyor

LG V40 ThinQ için Android Pie geliyor

LG V40 ThinQ için Android Pie geliyor

Snapdragon 8150 en zeki yonga seti olacak!

Snapdragon 8150 en zeki yonga seti olacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.