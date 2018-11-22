Steam'de büyük indirim başladı! Bu oyunlar kaçmaz...

Steam indirimleri başladı. Oyun fiyatları aşağı çekilirken, oyuncular ise uzun süredir bekledikleri oyunları düşük fiyattan satın almanın keyfini çıkarıyor.

İndirime giren oyunlardan bazılarını aşağıda sizler için listeledik. Elinizi çabuk tutarak bu oyunlara sahip olabilirsiniz. Size garanti veriyoruz, zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacaksınız.

Sid Meier's Civilization VI

Önceki Fiyatı: 219,00 TL

İndirim Oranı: %70

Şu Anki Fiyatı: 65,70

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Önceki Fiyatı: 76,99 TL

İndirim Oranı: %30

Şu Anki Fiyatı: 53,89

Dead by Daylight

Önceki Fiyatı: 31,00 TL

İndirim Oranı: %50

Şu Anki Fiyatı: 15,50

Endless Space 2

Önceki Fiyatı: 59,00 TL

İndirim Oranı: %66

Şu Anki Fiyatı: 25,50

Age of Empires II HD

Önceki Fiyatı: 31,00 TL

İndirim Oranı: %80

Şu Anki Fiyatı: 6,20 TL

Graveyard Keeper

Önceki Fiyatı: 32,00 TL

İndirim Oranı: %30

Şu Anki Fiyatı: 22,40 TL

Steam sonbahar indirimleri ne kadar sürecek?

Binlerce oyunda yüzde 80’lere 90’lara varan indirimlerin bizleri beklediği bu dönem, 27 Kasım’a saat 21:00’a kadar devam edecek. (DHA)

