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Steam Sonbahar İndirimleri 2020 başladı: İşte Steam indirimlerinde fiyatı düşen oyunlar

26.11.2020 11:05 | Son Güncelleme:
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Steam Sonbahar İndirimleri 2020 başladı: İşte Steam indirimlerinde fiyatı düşen oyunlar

Steam Sonbahar İndirimleri 2020 resmen başladı. Steam indirimli oyunlarının kullanıcılarla buluştuğu 2020 Steam Sonbahar İndirimleri'nde fiyatı düşen oyunlar da belli oldu. İşte beklenen Steam indirimlerinde fiyatı düşen oyunlar!

Steam sonbahar indirimleri birçok kişi tarafından bekleniyordu. Çeşitli türden, farklı oyunların indirime girdiği Steam sonbahar indirimleri için artık daha fazla beklemeye ise gerek kalmadı. Zira son zamanlarda Epic Games Store ile kıyasıya bir mücadeleye giren Steam, dün akşam saatlerinde Steam sonbahar indirimleri 2020'yi başlattı.

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STEAM SONBAHAR İNDİRİMLERİ 2020 BAŞLADI

Sonbahar indirimleri 2020'de birçok oyunun fiyatı düştü. Ayrıca DLC'lerde de indirim yapıldı. İndirime giren oyunlar arasında Need for Speed Heat, Sims 4 gibi Electronic Arts yapımları da bulundu. Birçok oyun yüzde 88'e varan indirim ile tüketicilerin karşısına çıktı. İndirime giren oyunlara geçmeden önce Steam Sonbahar İndirimleri'nin 1 Aralık'a kadar süreceğini söyleyelim. İşte Steam Sonbahar İndirimleri'nde fiyatı düşen bazı oyunlar:

Steam sonbahar indirimleri

STEAM SONBAHAR İNDİRİMLERİ'NDE FİYATI DÜŞEN OYUNLAR

1)Tom Clancy's Rainbow Six Siege
Normal fiyatı: 135 TL - İndirimli fiyatı 44,55 TL (yüzde 67 indirim)
2) DOOM Eternal
Normal fiyatı: 199 TL - İndirimli fiyatı: 65,67 TL (yüzde 67 indirim)
3) Titanfall 2
Normal fiyatı: 199 TL - İndirimli fiyatı: 65,67 TL (yüzde 67 indirim)
4) Far Cry 5
Normal fiyatı: 269 TL - İndirimli fiyatı: 53,80 TL (yüzde 80 indirim)
5) Dark Souls III Deluxe Edition
Normal fiyatı: 218 TL - İndirimli fiyatı: 54,50 TL (yüzde 75 indirim)
6) The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
Normal fiyatı: 114,99 TL - İndirimli fiyatı: 45,99 TL (yüzde 60 indirim)
7) The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition
Normal fiyatı: 74,99 TL - İndirimli fiyatı: 22,49 TL (yüzde 70 indirim)
8) Resident Evil 3
Normal fiyatı: 259 TL - İndirimli fiyatı: 85,47 TL (yüzde 87 indirim)
9) ARK Survival Evolved
Normal fiyatı: 77 TL - İndirimli fiyatı: 15,40 TL (yüzde 80 indirim)
10) Middle Earth: Shadow of War
Normal fiyatı: 67 TL - İndirimli fiyatı: 13,40 TL (yüzde 80 indirim)
11) Need for Speed Heat Deluxe Edition
Normal fiyatı: 499,99 TL - İndirimli fiyatı: 149,99 TL (yüzde 80 indirim)
12) The Sims 4
Normal fiyatı: 279,99 TL - İndirimli fiyatı: 33,59 TL (yüzde 88 indirim)
13) Injustice 2
Normal fiyatı: 77 TL - İndirimli fiyatı: 15,40 TL (yüzde 80 indirim)
14) Death Stranding
Normal fiyatı: 399 TL - İndirimli fiyatı: 199,50 TL (yüzde 50 indirim)
15) Total War: WARHAMMER II
Normal fiyatı: 210 TL - İndirimli fiyatı: 71,40 TL (yüzde 66 indirim)

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