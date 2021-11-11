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Steven Gerrard, Aston Villa'nın yeni menajeri oldu

11.11.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Ligi'nin köklü kulüplerinden Aston Villa, menajerlik görevine Liverpool'un eski efsane futbolcularından Steven Gerrard'ı getirdi. 3 yıldır görev yaptığı İskoçya Birinci Ligi'nin güçlü takımlarından Glasgow Rangers'tan ayrılan Gerard, Aston Villa ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Steven Gerrard, Aston Villa'nın yeni menajeri oldu

İngiltere Premier Ligi'nin köklü kulüplerinden Aston Villa, menajerlik görevine Liverpool'un eski efsane futbolcularından Steven Gerrard'ı getirdi.

3 yıldır görev yaptığı İskoçya Birinci Ligi'nin güçlü takımlarından Glasgow Rangers'tan ayrılan Gerard, Aston Villa ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

41 yaşındaki teknik adam, "Aston Villa, İngiliz futbolunda zengin tarihi ve geleneği olan bir takım. Bu takımın yeni menajeri olmaktan dolayı çok gurur duyuyorum'' dedi.

Aston Villa CEO'su Christian Purslow ise ''Görüşmelerimizde Steven'ın antrenörlük hedeflerinin, felsefesinin ve değerlerinin Aston Villa ile uyuştuğunu çok net bir şekilde gördük'' diye konuştu.

Glasgow Rangers'ı 10 yıkl sonra şampiyon yaptı

Steven Gerrard, Glasgow Rangers'ı İskoçya'da geçen sezon 10 yıl sonra şampiyon yapmıştı.

Futbolculuk kariyerinde ise 710 kez Liverpool forması giyen Gerard kulüple 9 kupa kazanmış, futbolu bırakmadan önce bir sezon ABD'de LA Galaxy forması giymişti.

Steven Gerard, İngiltere milli takımının formasını en fazla giyen dördüncü futbolcu. Gerard, İngiltere formasıyla 114 maçta 21 gol atmıştı.

Teknik direktörlük kariyerine Liverpool'da akademide başlayan Gerard, 2017-18 sezonunda Liverpool'un 18 yaş altı takımını çalıştırmıştı.

Aston Villa ise arka arkaya aldığı beş yenilginin ardından Pazar günü menajeri Dean Smith'in görevine son vermişti.

20 takımlı İngiltere Premier Ligi'nde Aston Villa halen 16. sırada ve küme düşme hattının sadece 2 puan üzerinde.

Aston Villa, Steven Gerrard yönetimindeki ilk maçında Pazar günü evinde Brighton'la karşılaşacak.

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