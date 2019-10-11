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Stoltenberg, Erdoğan ve Akar'la görüştü

DÜNYA HABERLERİ  | 11.10.2019 15:34 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü sona erdi.

Stoltenberg, Erdoğan ve Akar'la görüştü

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde, basına kapalı gerçekleşen kabul, bir saat sürdü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak da hazır bulundu.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’ye ziyaret gerçekleştiren Stoltenberg ile görüştü. Bakan Akar ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmede savunma ve güvenlik konularında fikir alışverişinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan akar Stoltenberg

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