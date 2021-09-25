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  4. Eziyet gibi geliyor ama çok kolay! Stor perde temizliği için tüyolar

Eziyet gibi geliyor ama çok kolay! Stor perde temizliği için tüyolar

24.09.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stor perdelerinizi mekanizmalarından dolayı tül perdeler gibi çamaşır makinesinde yıkamanız mümkün değil! Bu yüzden başka temizlik yöntemleri bulmak gerekiyor. "Peki kirlenen stor perdeleri nasıl temizlerim?" dediğinizi duyar gibiyiz. Merak etmeyin, basit yöntemler var! Şimdi, bu yöntemlere birlikte göz atalım.

Eziyet gibi geliyor ama çok kolay! Stor perde temizliği için tüyolar

Stor perdenizi mekanizmasından çıkarmadan, olduğu yerde temizlemek kulağa zor bir işlem gibi gelebilir. Ama stor perde temizliği için gereken ipuçlarını bildikten sonra göreceksiniz ki, bu tür perdeleri temizlemek aslında çok kolay! İşte stor perdeleri yerinde temizlemekle ilgili tüm detaylar...

STOR PERDEYİ ÇIKARMADAN NASIL TEMİZLERSİNİZ?

Temizliğe başlamadan önce.

  • Stor perdenizi yanında bulunan mekanizmasını kullanarak tamamen açın.

  • Perdenin üst kısımlarına ulaşmak için merdiven kullanın.

Temizlik için en etkili madde beyaz sabun:

Sabun stor perde üzerindeki tozları kolayca kaldırır ve kirlerin temizlenmesine yardımcı olur.

  • Kovanın içerisine ılık su koyun.

  • İçerisine beyaz sabun rendesi koyarak iyice köpürtün.

  • İsterseniz suyun içerisine bir miktar halı şampuanı ve leke çıkarıcı ilave edebilirsiniz.

Temizleme aşaması:

  • Yumuşak bir sünger veya bezi suya batırıp çıkarın ve suyunu iyice sıkın.

  • Stor perdenizi bu sabunlu bezle baştan aşağıya iyice silin.

  • Silerken diğer elinizi kullanarak perdenin arkasından bir plastik veya tahta parçası ile destekleyebilirsiniz.

  • Kullandığınız bez kirlenirse suya daldırın ve en başta uyguladığınız işlemi tekrar uygulayın.

  • Silmeyi tamamlayınca perdede temizlenmemiş bir yer kalmadığından emin olun.

Durulama işlemi:

  • Yumuşak temiz bir bez alın.

  • Bezi soğuk suyun altında çok kısa süre tutun ve suyunu sıkın.

  • Perdeyi baştan aşağı olacak şekilde güzelce silin.

  • Bu işlemi sabunlu yer kalmadığına emin olana kadar devam ettirin.

Kurulama işlemi:

  • Islak perdenizin kuruması için perdenizi açık tutun.

  • Eğer mümkünse perdenin bulunduğu pencereyi açın ve perdenizin daha çabuk kurumasını sağlayın.

  • Daha hızlı kurumasını istiyorsanız kuru bir havlu ile perdenizi silebilirsiniz.

ÇİFT MEKANİZMALI STOR PERDE TEMİZLİĞİ

Eğer stor perdeniz çift taraflı ise endişelenmeyin. Yine yukarıdaki yöntemi kullanarak perdenizin iki yüzünü de temizleyebilirsiniz. İki stor perde yan yanaysa bu perdeleri ayrı ayrı açarak temizlemeye dikkat edin.

STOR PERDELER SÜREKLİ TEMİZLİK İSTEMEZ!

Stor perdeler, üzerindeki apre kaplaması sizi sürekli perde temizleme zahmetinden kurtarır. Çünkü apre kaplama perdenizin dış tarafını sarar ve hava akımını engeller. Bu özelliği sayesinde perdenin leke ve koku tutmasını önler.

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