Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? İşte Stranger Things'in 4. sezon fragmanı

Son zamanların en çok dikkat çeken yapımlarından biri olan ABD yapımı Stranger Things dizisinin 4. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. 1980’li yılların başında Indiana’da geçen Stranger Things dizisi, geniş bir hayran kitlesi edindi.

STRANGER THINGS 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Stranger Things’in 4. yeni sezonu ile ilgili bir tarih açıklanmadı. Dizinin yazarları Twitter hesapları üzerinden birden fazla sayfanın yer aldığı bir fotoğraf paylaştı ve sezon 4'ün yazımının bittiğini açıkladı.

STRANGER THINGS KONUSU

Stranger Things, 1980’li yılların başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçiyor. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte ABD Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır fakat gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır. Yanlış bir şekilde, "Baş aşağı" olarak isimlendirilen alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun ardından, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir biçimde etkilenmeye başlar.

İlk sezon Kasım 1983 tarihinde Will Byers'ın Baş aşağından gelen bir yaratık tarafından kaçırıldığı tarihte başlıyor. Kasabanın polis şefi Jim Hopper ile annesi Joyce, Will'i aramaya başlar. Aynı anda, Eleven adındaki psikokinetik yeteneklere sahip genç bir kız laboratuvardan kaçar ve Will'i bulmak adına yaptıkları aramalarda Will'in arkadaşları Dustin, Mike ve Lucas'a yardım eder.