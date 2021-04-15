Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? İşte Stranger Things'in 4. sezon fragmanı

Son zamanların en çok dikkat çeken yapımlarından biri olan ABD yapımı Stranger Things dizisinin 4. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. 1980’li yılların başında Indiana’da geçen Stranger Things dizisi, geniş bir hayran kitlesi edindi.
Stranger Things’in 4. yeni sezonu ile ilgili bir tarih açıklanmadı. Dizinin yazarları Twitter hesapları üzerinden birden fazla sayfanın yer aldığı bir fotoğraf paylaştı ve sezon 4'ün yazımının bittiğini açıkladı.
Stranger Things, 1980’li yılların başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçiyor. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte ABD Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır fakat gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır. Yanlış bir şekilde, "Baş aşağı" olarak isimlendirilen alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun ardından, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir biçimde etkilenmeye başlar.
İlk sezon Kasım 1983 tarihinde Will Byers'ın Baş aşağından gelen bir yaratık tarafından kaçırıldığı tarihte başlıyor. Kasabanın polis şefi Jim Hopper ile annesi Joyce, Will'i aramaya başlar. Aynı anda, Eleven adındaki psikokinetik yeteneklere sahip genç bir kız laboratuvardan kaçar ve Will'i bulmak adına yaptıkları aramalarda Will'in arkadaşları Dustin, Mike ve Lucas'a yardım eder.
İkinci sezon Ekim 1984 tarihi itibarıyla başlar. Will kurtarılır fakat olayların ayrıntılarını çok az kimse bilmektedir. Will'in arkadaşları ve ailesi, Will'in Baş aşağındaki varlıklardan hâlâ etkilendiğini öğrendiklerinde, Baş aşağının kasaba ve insanlık için daha büyük bir tehlike olduğunu fark ederler.
Duffer Kardeşler, dizinin üçüncü bir sezon ile devam edeceğini doğruladı ve finalinin dördüncü ya da beşinci sezonda gerçekleşeceğini duyurdu.
Winona Ryder – Joyce Byers, kocası Lonnie'den boşanmış, Will ve Jonathan Byers'ın annesi.
Finn Wolfhard – Mike Wheeler, Karen ve Ted'in oğlu, Nancy'nin küçük kardeşi ve Will Byers'ın üç arkadaşından biri. Akıllı ve dürüst bir öğrencidir ve arkadaşlarına bağlıdır. Eleven'dan hoşlanmaktadır.
David Harbour – Jim Hopper, Hawkins Emniyet Müdürü amiri. Küçük kızı kanserden öldükten sonra eşinden boşandı, bu da alkolik birisi olmasına neden oldu.
Gaten Matarazzo – Dustin Henderson, Will'in arkadaşlarından biri. Kleidokraniyal displazi hastalığına sahip olduğundan peltek konuşmaktadır.
Millie Bobby Brown – Jane Ives / Eleven ("El"),psikokinetik yeteneklere, sıradışı bir görünüme ve sınırlı kelime dağarcığına sahip genç bir kız. Mike, Dustin ve Lucas'la arkadaş olur. İkinci sezonda gerçek kimliğinin Terry Ives'in biyolojik kızı Jane Ives olduğu ortaya çıkar. Üzerinde deneylerin yapıldığı Hawkins Laboratuvarı'ndan kaçtı. Mike'tan hoşlanmaktadır.
Caleb McLaughlin – Lucas Sinclair, Will'in arkadaşlarından biri. Başlarda Eleven'a karşı dikkatli davranır ve sevmez ancak daha sonra onunla arkadaş olur. İkinci sezonda Max'ten hoşlanmaya başlar.
Natalia Dyer – Nancy Wheeler, Karen ve Ted'in kızı, Mike'ın ablası ve Steve Harrington'ın eski sevgilisi.
Charlie Heaton – Jonathan Byers,Will Byers'in ağabeyi ve Joyce Byers'ın oğlu. İçine kapanık, sakin ve fotoğrafçılığa hevesli bir gençtir. Annesi ve kardeşiyle çok yakındır.
Matthew Modine – Martin Brenner, Hawkins Laboratuvarı ve orada yapılan deneylerden sorumlu bilim insanı. Manipülatif ve soğuk bir kişiliğe sahiptir. O ve ekibi Eleven'ı aramaktadır.
Cara Buono – Karen Wheeler, Mike, Nancy ve Holly'nin annesi.
Sadie Sink – Maxine "Max" Mayfield / "Madmax", Billy'nin üvey kızkardeşi ve hem Lucas hem de Dustin'in ilgisini çeken bir kız.
Noah Schnapp – Will Byers, Jonathan Byers'ın küçük kardeşi ve Joyce Byers'ın oğlu. Hawkins Laboratuvarı bilim adamları tarafından keşfedilen "Baş aşağı"ndan gelen canavarla karşılaştıktan sonra kaybolur. Schnapp ilk sezonda yardımcı oyuncu kadrosunda yer aldıktan sonra ikinci sezonda ana kadroya terfi etti.
Dacre Montgomery – Billy Hargrove, Max'in psikozlu üvey ağabeyi.
Joe Keery – Steve Harrington, Nancy Wheeler'ın eski sevgilisi. Lise'de popüler bir öğrenci olan Steve, başlangıçta Nancy ile bir ilişki yaşamaya ve Jonathan Byers'ı dışlamaya çalışır; ancak bundan pişman olur.
Paul Reiser – Sam Owens, Hawkins Laboratuvarı'nda Brenner'ın yerine geçen, bilim araştırmalarına bağlı, Brenner'ın aksine Hawkins sakinlerine daha sempatik olan bir Enerji Bölümü yöneticisi.
Sean Astin – Bob Newby, Joyce ve Hopper'ın eski okul arkadaşı. Joyce ile sevgili olan Bob, Hawkins RadioShack'te çalışmaktadır.