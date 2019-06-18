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Stratejik plan için STK’lar görüş bildirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 13:51 | Son Güncelleme

Yeni dönem stratejik plan çalışmalarında katılımcılığı artırmayı hedefleyen Nilüfer Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla da bir araya gelerek görüşlerini dinledi.Nilüfer’in 5 yıllık yol haritasının belirleneceği stratejik plan çalışmaları çerçevesinde Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenen toplantıya sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının temsilcileri, belediye başkan yardımcıları Adem Vural ve Engin Yener ile Nilüfer Belediyesi çalışanları katıldı.

Stratejik plan için STK’lar görüş bildirdi

Yeni dönem stratejik plan çalışmalarında katılımcılığı artırmayı hedefleyen Nilüfer Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla da bir araya gelerek görüşlerini dinledi.
Nilüfer’in 5 yıllık yol haritasının belirleneceği stratejik plan çalışmaları çerçevesinde Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenen toplantıya sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının temsilcileri, belediye başkan yardımcıları Adem Vural ve Engin Yener ile Nilüfer Belediyesi çalışanları katıldı. Sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcilerinin görüş ve önerilerini dile getirdiği toplantıda Nilüfer’in meseleleri de masaya yatırıldı.
Görüşlerin, Nilüfer’in geleceği adına çok önemli olduğuna dikkati çeken Başkan Yardımcısı Adem Vural, “Burada konuşulanlar, hayâllerin dile gelmesidir. Burada, nasıl bir şehir hayâl ettiğimiz konuşulacak. Nilüfer’in önümüzdeki 5 yılını tasarlarken burada dile getirilen görüşlerden faydalanacağız. Sizlerin sunacağı teklifler ve katkılar ile toplumun bütün kesimlerini kapsayacak yeni nesil bir stratejik plan yapmayı hedefliyoruz” dedi.
2020-2024 dönemine ait stratejik planında toplumun bütün kesimlerinin da söz sahibi olmasını hedefleyen Nilüfer Belediyesi, farklı kesimlerle yaptığı toplantıların ardından rapor haline getirilen görüşleri, stratejik plan çalışmalarında değerlendirecek.

Stratejik plan için STK’lar görüş bildirdi

Stratejik plan için STK’lar görüş bildirdi

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