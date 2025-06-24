Stresiz bir doğum mümkün mü? Suda doğum yükselişte: "doğal bir başlangıç sunuyor"

Suda doğumun, doğum eyleminin belirli bir aşamasından itibaren annenin, özel hazırlanmış ve hijyen standartlarına uygun sıcak su havuzuna alınarak doğumun bu ortamda gerçekleşmesini sağlayan bir doğum yöntemi olduğunu belirtti.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sefa Erdem Özhan, suda doğum hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

"SICAK SUYUN RAHATLATICI ETKİSİ VAR"

Yaklaşık 37 derece sıcaklıktaki suyun, pelvik taban kaslarını gevşetmeye yardımcı olabileceğini söyleyen Opr. Dr. Özhan, "Bu durum, doğum eyleminin daha konforlu ilerlemesini sağlayabilir. Aynı zamanda annenin kendini daha huzurlu hissetmesi, doğum sürecine olumlu yansıyabilir. Suyun sağladığı ortam, doğum kanalının esnekliğini artırarak ilerlemeye destek verebilir" diye konuştu.

"BEBEK İÇİN DOĞAL BİR GEÇİŞ ORTAMI"

Anne karnındaki amniyotik sıvıya benzerliği nedeniyle suyun, bebeğin dünyaya geçişini daha yumuşak hale getirebildiğini söyleyen Dr. Özhan, "Doğum sırasında bebek, su dışına çıkarılana kadar oksijen ihtiyacını göbek kordonu aracılığıyla karşılamaya devam eder. Bu süreç, yeni doğan açısından sakin bir geçiş imkanı sağlayabilir" şeklinde konuştu.

SUDA DOĞUM KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

Suda doğumun herhangi bir sağlık problemi bulunmayan, gebelik süreci boyunca ciddi bir komplikasyon yaşamamış ve düşük riskli olarak değerlendirilen anne adayları için tercih edilebilecek bir yöntem olduğunu belirten Op. Dr. Özhan, "Ancak annenin genel sağlık durumu ve gebeliğin seyri bu tercihi doğrudan etkiler. Her olgu bireysel olarak değerlendirilmelidir. Doğumun her aşamasında anne ve bebek yakından izlenmeli, süreç normal seyrinde ilerlemiyorsa gerekli müdahaleler gecikmeden yapılmalıdır. Acil bir durumda sudan çıkış süresi zaman açısından dikkatle planlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

"DOĞUM YÖNTEMİ SEÇİMİ KİŞİYE ÖZELDİR"

Her doğum yönteminin farklı dinamikler içerebildiğini söyleyen Opr. Dr. Özhan şunları söyledi: "Bu nedenle suda doğum seçeneği, yalnızca annenin talebiyle değil; mevcut tıbbi değerlendirme sonucunda, hekim uygun gördüğü takdirde uygulanmalıdır. Anne adaylarının doğum süreciyle ilgili tüm seçenekleri, takip eden hekimleriyle detaylı bir şekilde görüşmeleri önemlidir."

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır