HABER

STS Bodrum'a görkemli karşılama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 17:32 | Son Güncelleme

ULU önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için Samsun'a gidişinin 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 'Ege'den Karadeniz'e 100'üncü Yılında Gazi'nin İzinde' yolculuğundan dönen STS Bodrum Okul Gemisi, Bodrum Limanı'na girişi sırasında, coşkuyla karşılandı.

STS Bodrum'a görkemli karşılama

BODRUM (Muğla), (DHA)- ULU önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için Samsun'a gidişinin 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 'Ege'den Karadeniz'e 100'üncü Yılında Gazi'nin İzinde' yolculuğundan dönen STS Bodrum Okul Gemisi, Bodrum Limanı'na girişi sırasında, coşkuyla karşılandı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün denizcilik ülküsünü gerçekleştirmek için 18 yıldır engin denizlerde bayrağı dalgalandıran Türkiye'nin ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum, 'Ege'den Karadeniz'e 100'üncü Yılında Gazinin İzinde' sloganıyla geçen 7 Mayıs'ta Samsun'a gitmek üzere denize açıldı.
Yolculuğu boyunca sırasıyla İzmir, Çanakkale ve İstanbul'da mola veren STS Bodrum gemisi, Cumhuriyetin sembolü limanlarda ağırladığı ünlü konuklarıyla adını tüm Türkiye'ye duyurdu. Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Samsun'da düzenlenen kutlamalarda yelken açan ve burada Deniz Kuvvetleri tarafından düzenlenen Atatürk Rallisi'ne katılan STS Bodrum Okul Gemisi görevini tamamlayarak, dönüşe geçti.
'BİZ BODRUMLULUAR ATATÜRK'ÜN MİRASINA SAHİP ÇIKIYORUZ'
Bu sabah Bodrum'a ulaşan STS Okul Gemisi için denizde ve karada karşılama töreni düzenlendi. Kumbahçe sahil boyunca beraberindeki irili ufaklı teknelerle birlikte geçiş yapan STS Bodrum, Bodrum Kalesi önünde toplanan kalabalık bir topluluk tarafından karşılandı. Kentlilerin ellerinde Türk bayrakları ve alkışlarla beklediği STS Bodrum, liman girişinde tekneler tarafından alkışlar ve siren sesleriyle selamlandı. Karşılama törenine, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye başkan yardımcıları Önder Batmaz ve Ummahan Yurt, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, Bodrum Belediyesi'nin meclis üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Bodrum Bandosu'nun çaldığı marşlar eşliğinde limana yanaşan STS Bodrum Okul Gemisi'ne çıkan Başkan Aras, mürettebatı tek tek selamlayıp, kutladı. Belediye Başkanı Aras, burada yaptığı konuşmada çok gururlandığını belirterek, milli mücadelenin 100'üncü yıl dönümünde gerçekleştirilen bu projeyi Atatürk ve Cumhuriyet sevdalılarına armağan ettiklerini söyledi. 19 Mayıs 1919'un Atatürk'ün Samsun'a çıktığı ve milli mücadeleyi başlattığı gün olduğunu kaydeden Başkan Aras, aynı zamanda milli mücadele destanını anlatan büyük nutkun da başlangıcı olduğunu belirtip, şunları söyledi:
"İşte biz bu ruhla bütün bu arkadaşlarımızla beraber 16 Mayıs'ta İstanbul'dan tıpkı Atatürk'ün Bandırma Vapuru'na bindiği gibi bizim yelkenli okul gemimize binerek Samsun'a hareket ettik. Atatürk'ün 19 Mayıs sabahı Samsun'a ayak bastığı Tütün İskelesi'nden Samsun'a çıktık. Bunun manası şuydu, 'Evet, biz Bodrumlular olarak Atatürk'ün mirasına sahip çıkıyoruz. Cumhuriyetimize sahip çıkıyoruz. Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkıyoruz. Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk.'"
'KARADENİZ'İN ADI GİBİ KARA SULARINDAN BODRUM'A AYDINLIK GETİRDİK'
Başkan Aras daha sonra kızı Defne ile birlikte STS Bodrum Okul Gemisi kaptanı Mustafa Cengiz'e çiçek verdi. Kaptan Cengiz, "Karadeniz'in adı gibi kara sularından Bodrum'a aydınlık getirdik" sözleriyle kendilerini karşılamaya gelenleri selamladı. Başkan Aras'ın konuşmaya davet ettiği STS Bodrum'un tasarımcısı Yücel Köyağasıoğlu ise gördüğü manzara karşısında duygulanarak, konuşma yapamadı. Karşılama merasimindeki coşku, Bodrum Yörük Obası Derneği halk oyunları ekibinin gösterileriyle devam etti. Daha sonra kalabalık, STS Bodrum okul gemisine çıkarak, mürettebatla kucaklaştı.

FOTOĞRAFLI

STS Bodrum'a görkemli karşılamaSTS Bodrum'a görkemli karşılamaSTS Bodrum'a görkemli karşılamaSTS Bodrum'a görkemli karşılama

12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı
Kanal A, Termikel ve Elektromed çalışanlarından AKM’de basın açıklamasıKanal A, Termikel ve Elektromed çalışanlarından AKM’de basın açıklaması
Ağzına çelik halka sıkışan köpeğin imdadına AFAD yetiştiAğzına çelik halka sıkışan köpeğin imdadına AFAD yetişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Kimse beklemiyordu... Eşinin ölümünden sonra...

Kimse beklemiyordu... Eşinin ölümünden sonra...

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...

Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Fatura yatırmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı, 5 gündür kayıp

'Fatura yatırmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı, 5 gündür kayıp

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Yenikapı'da EYT mitingi! Akın ettiler

EYT'liler Yenikapı'ya akın etti

Son dakika! Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Son dakika! Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.