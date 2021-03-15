STS Tıp sınavı ne zaman? STS Tıp Doktorluğu 1. dönem sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulama sayfası

STS Tıp, ÖSYM tarafından biri birinci dönem, diğeri ikinci dönem olmak üzere yılda iki kere düzenleniyor ve Tıp alanında Seviye Tespit Sınavını başarıyla tamamlayan hekimler Türkiye'de mesleklerini yapabilmek için gerekli denklik belgesini almaya hak kazanıyor. Geçtiğimiz yıl, koronavirüs pandemisi sebebiyle düzenlenemeyen STS Tıp'ın bu sene sorunsuz bir şekilde düzenlenmesi bekleniyor.

STS TIP SINAVI NE ZAMAN?

Tıp lisansı eğitimlerini yurt dışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı doktorların, mesleklerini Türkiye'de yapabilmeleri için diplomalarının denklik işlemini tamamlamaları gerekiyor. Diploma denkliği alabilmenin ilk adımı ise STS Tıp'tan geçiyor. STS Tıp'ın ilk sınavı bu sene 21.03.2021 tarihinde düzenlenecek.

STS TIP DOKTORLUĞU 1. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ VE YERLERİ SORGULAMA SAYFASI

STS Tıp sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgesi, tıpkı sınav başvurusunun yapıldığı gibi ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanıyor. Sınava girecek olan adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak aday sayfalarına girmesi ve bu sayfadan STS Tıp hakkında merak ettikleri her bilgiye ulaşabilmeleri sağlanıyor.