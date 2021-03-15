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STS Tıp sınavı ne zaman? STS Tıp Doktorluğu 1. dönem sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulama sayfası

15.03.2021 15:32 | Son Güncelleme:
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STS Tıp sınavı ne zaman? STS Tıp Doktorluğu 1. dönem sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulama sayfası

STS Tıp, Tıp lisansı eğitimini ülke dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hekimlerin, ülkemiz içerisinde mesleklerini yapabilmeleri adına verilen denklik belgesi için düzenlenen bir sınavdır. ÖSYM'nin düzenlediği STS Tıp'ta başarılı olan adaylar denklik işlemlerini başlatabilirken Tıp Doktorluğu Seviye Tespit Sınavında yeterli puanı alamayan adayların denklik başvuruları iptal ediliyor. Sınava giriş belgesi ise ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

STS Tıp, ÖSYM tarafından biri birinci dönem, diğeri ikinci dönem olmak üzere yılda iki kere düzenleniyor ve Tıp alanında Seviye Tespit Sınavını başarıyla tamamlayan hekimler Türkiye'de mesleklerini yapabilmek için gerekli denklik belgesini almaya hak kazanıyor. Geçtiğimiz yıl, koronavirüs pandemisi sebebiyle düzenlenemeyen STS Tıp'ın bu sene sorunsuz bir şekilde düzenlenmesi bekleniyor.

STS TIP SINAVI NE ZAMAN?

Tıp lisansı eğitimlerini yurt dışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı doktorların, mesleklerini Türkiye'de yapabilmeleri için diplomalarının denklik işlemini tamamlamaları gerekiyor. Diploma denkliği alabilmenin ilk adımı ise STS Tıp'tan geçiyor. STS Tıp'ın ilk sınavı bu sene 21.03.2021 tarihinde düzenlenecek.

STS TIP DOKTORLUĞU 1. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ VE YERLERİ SORGULAMA SAYFASI

STS Tıp sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgesi, tıpkı sınav başvurusunun yapıldığı gibi ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanıyor. Sınava girecek olan adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak aday sayfalarına girmesi ve bu sayfadan STS Tıp hakkında merak ettikleri her bilgiye ulaşabilmeleri sağlanıyor.

2021 STS TIP SINAV GİRİŞ BELGESİ VE SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI

2021 STS TIP BAŞVURU KILAVUZU

STS TIP NEDİR?

Tıp Doktorluğu Seviye Tespit Sınavı adıyla da bilinen STS Tıp, Tıp lisanslarını yurt dışında tamamlamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı doktorların, Türkiye sınırları içerisinde mesleklerini icra edebilmeleri için girmeleri gereken bir sınav olarak karşımıza çıkıyor.

STS, hekimlerin yurt dışında aldıkları eğitimin Türkiye'de verilen eğitime denk olduğunu görmek adına düzenleniyor. Seviye Tespit Sınavında yeterli düzeyde başarılı olan hekimler, diploma denklik işlemini tamamlayabilirken yeterli puanı alamayan adayların denklik başvurusu iptal ediliyor.

STS Tıp sınavı ne zaman? STS Tıp Doktorluğu 1. dönem sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulama sayfası

STS'YE KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

Tıp Doktorluğu Seviye Tespit Sınavına sadece Tıp lisans eğitimini Türkiye dışında tamamlayan hekimler başvurabiliyor. STS'de gerekli olan taban puanı alabilen hekimler, denklik işlemini yapabilirken sınavda yeterli başarıya ulaşamayan kişilerin denklik belgesi başvurusu geçersiz sayılıyor.

STS TIP'TA HANGİ KONULAR ÇIKIYOR?

STS Tıp, 2 oturum şeklinde düzenleniyor. Hekimler, ilk oturumda temel bilimler konularından sorumlu oluyor ve bu oturumda 120 soru bulunuyor. İlk oturumun tamamlamaları için adaylara 150 dakika süre veriliyor.

STS Tıp'ın ikinci oturumunda ise klinik bilimler konuları soruluyor. Bu oturumda da adaylara 120 soru soruluyor ve oturumu tamamlayabilmeleri için adaylara 150 dakika süre veriliyor.

Tıp doktorlarının, Seviye Tespit Sınavında sorumlu olduğu konular şu şekilde sıralanıyor:

İlk Aşama - Temel Bilimler:
Anatomi
Histoloji ve Embriyoloji
Fizyoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Famakoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji

İkinci Aşama - Klinik Bilimler:
Dahiliye Grubu
Pediatri
Cerrahi Grubu
Kadın Hastalıkları ve Doğum

STS Tıp sınavı ne zaman? STS Tıp Doktorluğu 1. dönem sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulama sayfası


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