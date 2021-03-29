HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. STS Tıp ve TUS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? STS ve TUS sonuçları açıklandı mı?

STS Tıp ve TUS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? STS ve TUS sonuçları açıklandı mı?

29.03.2021 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2021 TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavı 21 Mart Pazar günü düzenlendi. STS ve TUS sınavlarının bitişinden sonra ise binlerce hekim adayı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. Tıp eğitimi alan ve bu alandan mezun olan binlerce kişinin girdiği TUS ve STS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı.

STS Tıp ve TUS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? STS ve TUS sonuçları açıklandı mı?

21 Mart günü gerçekleştirilen STS ve TUS sınavında toplam 120 soru soruldu. Adaylara ise 120 soruyu tamamlamaları için 150 dakika süre verildi. ÖSYM’nin açıkladığı sınav takvimine göre TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları, 15 Nisan 2021’de internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

STS TIP VE TUS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tıp alanındaki iki önemli sınav olan STS Tıp ve TUS, ÖSYM tarafından 21 Mart Pazar günü iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. ÖSYM'nin hazırladığı sınav takvimine göre 2021-STS Tıp Doktorluğu ve 2021 TUS sonuçları 15 Nisan 2021'de erişime açılacak. Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin RESMİ İNTERNET ADRESİ üzerinden veya mobil uygulama üzerinden öğrenebilecek.

STS Tıp ve TUS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? STS ve TUS sonuçları açıklandı mı?

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

TUS tercihleri ise sınav sonuçlarının ardından yapılacak. TUS sonuçları ÖSYM tarafından internet aracılığıyla ilan edildikten sonra K ve T puanı 45 ya da üzeri olan adaylar, internet üzerinden tercih bildiriminde bulunabilecek. Ancak tercih tarihine ilişkin kesin tarih bilgisi henüz paylaşılmadı.

STS Tıp Doktorluğu sınavının her bir aşamasında başarılı olabilmek için ise 100 üzerinden en az 35 puan alınması gerekiyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itirafDünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf
YÖKDİL sonuçları açıklanıyorYÖKDİL sonuçları açıklanıyor
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Diğer Haberler

SEGEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 SEGEM sınav sonuçlarına ilişkin açıklama

SEGEM sınav sonuçları için geri sayım

YÖKDİL sonuçları ne zaman belli olacak? Yabancı Dil Sınav sonuçları açıklandı mı?

YÖKDİL sonuçları açıklanıyor

AÖL online sınavları ne zaman bitecek? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınavları ne zaman bitecek?

EBA TV ders programı belli oldu | İşte 29 Mart ilkokul, ortaokul ve lise ders saatleri

EBA TV ders programı belli oldu

YÖKDİL sınav kâğıdı yayınlandı mı? İşte YÖKDİL soru ve cevapları...

YÖKDİL sınav kâğıdı yayınlandı mı?

YÖKDİL sınavı zor muydu, kolay mıydı? 2021 yılı YÖKDİL sınav yorumları paylaşılıyor

YÖKDİL soruları nasıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.