STS Tıp ve TUS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? STS ve TUS sonuçları açıklandı mı?

21 Mart günü gerçekleştirilen STS ve TUS sınavında toplam 120 soru soruldu. Adaylara ise 120 soruyu tamamlamaları için 150 dakika süre verildi. ÖSYM’nin açıkladığı sınav takvimine göre TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları, 15 Nisan 2021’de internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

STS TIP VE TUS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tıp alanındaki iki önemli sınav olan STS Tıp ve TUS, ÖSYM tarafından 21 Mart Pazar günü iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. ÖSYM'nin hazırladığı sınav takvimine göre 2021-STS Tıp Doktorluğu ve 2021 TUS sonuçları 15 Nisan 2021'de erişime açılacak. Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin RESMİ İNTERNET ADRESİ üzerinden veya mobil uygulama üzerinden öğrenebilecek.

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

TUS tercihleri ise sınav sonuçlarının ardından yapılacak. TUS sonuçları ÖSYM tarafından internet aracılığıyla ilan edildikten sonra K ve T puanı 45 ya da üzeri olan adaylar, internet üzerinden tercih bildiriminde bulunabilecek. Ancak tercih tarihine ilişkin kesin tarih bilgisi henüz paylaşılmadı.

STS Tıp Doktorluğu sınavının her bir aşamasında başarılı olabilmek için ise 100 üzerinden en az 35 puan alınması gerekiyor.



