Erdoğan'ın incelediği beşinci nesil savaş uçak hakkında bilinenler

1990'lı yıllarda Mig uçaklarının üreticisi olan Rus havacılık şirketi Mikoyan'ın yeni nesil savaş uçağı programı ekonomik sıkıntılar nedeniyle 9 yıl sarkmış ve sonunda Kremlin yönetimi 1991'de Mikoyan şirketine verdiği Mig-1.44 yeni nesil savaş uçağı projesini 2000 yılında çöpe atmıştı.

ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasıyla birlikte Ankara'nın savaş uçağı filosunu yenilemek için farklı seçenekleri gündeme alabileceği, Rusya'nın ihraç etmeye hazırlandığı Su-57'lerin de olası seçenekler arasında olduğu ifade ediliyordu.

Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçen diyalogda Erdoğan'ın 'Biz bundan mı alacağız?' sorusuna Putin 'Alabilirsiniz' yanıtını verdi.

2007 yılında Rusya ve Hindistan, Su-57'lerin modifiye edilmiş türlerini birlikte geliştirmek üzere anlaşmaya vardılar. 2010'da Hindistan 214 adet tek koltuklu Su-57 alımı taahhüdü verse de, önce bu taahhüdünü 2012 yılında 144 adet uçağa düşürdü, ardından da 2018'de müşterek programdan çekildiğini açıkladı.

Hindistan'ın Su-57 programından çekilmesinin gerekçesi olarak uçağın radara gözükmeme özelliklerinin istenen düzeyde olmaması gösterildi.

Sukhoi ise üretim ve geliştirme çalışmalarına devam ederek Rus hava kuvvetlerinin siparişlerini karşılamaya devam etti.

SU-57'NİN ÖZELLİKLERİ NELER, F-35'TEN FARKI NE?

Beşinci nesil, yani yeni havacılık ve radar teknolojileri kullanılarak üretilen, bir uçak olan Su-57, çift motorlu ve tek pilotlu bir uçak.

Uçakla ilgili birçok detay Sukhoi tarafından kamuoyu ile paylaşılmamış durumda. Ancak Sukhoi uçağı "Radara görünmezlik özelliği olan, yüksek manevra kabiliyetine sahip ve takviyesiz süpersonik uçuş gerçekleştirebilen" bir uçak olarak tanımlıyor.

ABD'nin beşinci nesil savaş uçağı F-35 ile sık sık kıyaslanan Su-57, 37 ton azami kalkış ağırlığı ile F-35'e kıyasla daha fazla mühimmat taşıyabiliyor.