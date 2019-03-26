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Su altında 30 kadının saçını keserek rekor denemesi yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 09:24 | Son Güncelleme

İZMİR'de yaşayan kuaför Anıl Tokyürek (32), su altında 30 kadının saçını keserek, Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek amacıyla başvuruda bulundu.

Su altında 30 kadının saçını keserek rekor denemesi yapacak

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de yaşayan kuaför Anıl Tokyürek (32), su altında 30 kadının saçını keserek, Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek amacıyla başvuruda bulundu. Başvurusu kabul edilen Tokyürek, tüple dalış gerçekleştirip, 60 dakika içinde en az 8 santimetre uzunluğunda saç kesimi yapabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
İzmir'de kadın ve erkek kuaförlüğü yapan Anıl Tokyürek, 30 kadının su altında saçını kesip, Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için başvuru yaptı. İlk denemesini 16 Nisan'da yaparak, hazırlayacağı videoyu gönderecek olan Tokyürek'in, rekor kırabilmesi için su altında 60 dakika içinde her bir katılımcının saçını en az 8 santimetre kesmesi gerekiyor. Tokyürek'in başarılı olması halinde rekor, 2007 yılında 27 kişinin su altında saçını keserek, rekor kırmayı başaran Ukraynalı kuaförden Türkiye'ye geçecek.
Yaklaşık 17 yıldır kuaförlük yaptığını dile getiren Anıl Tokyürek, "İlk başvurum 24 saatte 400 kişinin saçını kesmekti, ikinci başvurum ise suyun altında 30 kadının saçını kesmekti. İlk başvurum kabul edilmedi, ikinci başvurum kabul oldu. Nisan ayının 16'sında denememi yapacağım. Tüple dalış yapacağım. Şimdi nefes derslerine başladım ve bu rekoru kıracağım. 27 yaparsam rekor yine Türkiye'ye gelecek. Bazı kuralları var. Örneğin; saçın en az 8 santimetre kesilmesi gerekiyor ve kesimin 60 dakika içinde tamamlanması gerekiyor. Su altında oluşabilecek herhangi bir aksaklıktan ben sorumluyum. İki hakem tarafından kesimler değerlendirilecek. Suyun altında kesilen saçın sudan çıktıktan sonra rahatça kullanılabilmesi çok önemli. Aynı zamanda saç kesiminin kişinin yüzüne yakışması çok önemli. Her insanın farklı bir yüz tipi var ve buna göre bir kesim yapılması gerekiyor" diye konuştu.
'REKOR KIRACAĞIMA İNANIYORUM'
Rekorun Türkiye'ye geçeceğine inandığını dile getiren kuaför Anıl Tokyürek, "Kabına sığmayan bir adamım ve 'Bu işi yapıyorsam farklı ne yapabilirim?' diye düşündüm. Bir sosyal medya kanalım var, oradan takipçilerime sürekli saç kesimi hakkında tüyolar veriyorum. Rekoru kıracağıma kesinlikle inanıyorum. O rekor Türkiye'ye gelecek. Hatta 30 kişinin değil, 40 kişinin bile saçını kesebileceğime inanıyorum. Saç kesimi konusunda mesleğe hakim olduğumu düşünüyorum. Başta ailem ve çok yakın dostlarım da her zaman destekçim. Bundan sonraki süreçte de 24 saatte 400 kişinin saçını kesme rekorunu deneyeceğim" dedi.

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Su altında 30 kadının saçını keserek rekor denemesi yapacakSu altında 30 kadının saçını keserek rekor denemesi yapacak

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