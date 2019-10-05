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'Su altındaki en tehlikeli canlı, insan'

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 09:57 | Son Güncelleme

ANTALYA Sualtı Derneği Başkanı Semih Başaran, su altını ve dalış sporunu sevdirmek için dalış etkinlikleri düzenlediklerini belirterek, "Bazen 'Sualtında beni bir şey ısırır mı' gibi sorular geliyor.

'Su altındaki en tehlikeli canlı, insan'

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Sualtı Derneği Başkanı Semih Başaran, su altını ve dalış sporunu sevdirmek için dalış etkinlikleri düzenlediklerini belirterek, "Bazen 'Sualtında beni bir şey ısırır mı' gibi sorular geliyor. Su altındaki en tehlikeli canlı, insan" dedi.
Dalış turizminin önemini anlatmak için profesyonel dalış eğitmenleri ve sualtı dalış rehberlerince kurulan Antalya Sualtı Derneği, sualtı dalış turizminin potansiyeline dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Dernek başkanı Semih Başaran, su altı turizmini tanıtmak ve alternatif turizm pazarında ön plana çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Semih Başaran, su altı zenginliklerini turistler kadar Türk vatandaşlarının da görmesi gerektiğini belirtti.
Dünyanın farklı ülkelerinden gelen turistlerin dalış yapmak için aylar öncesinden rezervasyon yaptırdığını, Antalyalıların ve yerli turistin bu konuda çekimser kaldığını kaydeden Başaran, şöyle konuştu:
"Antalya'da su altı zenginlikleri muhteşem. Bir yıldızlı dalış eğitmeni olarak sadece bu yaz 400 farklı noktaya dalış yaptım. Buraları turistler kadar Antalyalıların ve yerli turistin de görmesi gerekir. Dernek olarak yaptığımız dalış etkinliklerine, üyelerimiz ve üyelerimizin arkadaşları katılıyor. Fakat herkes katılabilir. Son olarak Kaş'ta düzenlediğimiz tank batığına dalış etkinliğimiz büyük ilgi gördü. Su altının güzelliklerini Antalyalıların da keşfetme zamanı geldi."
'EN TEHLİKELİ CANLI, İNSAN'
Dalış kurallarının önemine dikkat çeken Başaran, "Etkinliklerimize profesyoneller kadar amatörler de gelebilir. Biz dalış öncesi neler yapmaları gerektiğini anlatıyoruz. Kimileri bize 'Su altında bir canlı beni ısırır mı?' diye soruyor. Biz de onlara 'Su altındaki en tehlikeli canlı, insan' yanıtını veriyoruz. Deniz ve çevreye en çok zararı insan veriyor. Hiçbir deniz canlısı ürkütmediğiniz veya korkutmadığınız sürece size zarar vermez" diye konuştu.

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'Su altındaki en tehlikeli canlı, insan''Su altındaki en tehlikeli canlı, insan''Su altındaki en tehlikeli canlı, insan''Su altındaki en tehlikeli canlı, insan'

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