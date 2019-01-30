Su basan bahçe evinde mahsur kalan Suriyeliler AFAD ekiplerince botla kurtarıldı

Adana’da etkili olan yağışların ardından su basan narenciye bahçesindeki evde mahsur kalan 4’ü çocuk 7 Suriyeli, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince botla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Karataş ilçesine bağlı Damlapınar Mahallesi’nde bulunan bir narenciye bahçesindeki evde kalan Asiye Muhammed (30), Mehmed Muhammed (20), Abdulrezzak El-Hüseyin (38), Asum El-Hüseyin (8), Velid El-Hüseyin (4), Fatma El-Hüseyin (4), Metin El-Hüseyin (1) ve hayvanlar etkili olan yağışların ardından Seyhan Nehri’nin yükselmesiyle mahsur kaldı.
Telefonla yardım isteyen Suriyelilerin yardımına AFAD Müdürlüğü ekipleri koştu. Damlapınar Mahallesi’ne gelen ekipler, su basan bölgede botla ilerleyerek mahsur kalan 4’ü çocuk 7 Suriyeli ile 3 tavuk, 4 köpek ve 50 güvercini kurtardı.
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