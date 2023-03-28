Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü! 7 katlı bina çökme riskine karşı tahliye edildi

Korkutan olay, Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Yenimahalle'de meydana geldi. Karayolu üzerine bulunan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı TİSKİ'ye ait ana isale borusu hattı patladı. Patlamanın etkisiyle basınçlı su metrelerce yükseğe fışkırdı.

Kopan asfalt parçaları ve su nedeniyle karayolu çift şeritten ulaşıma kapanırken, patlayan isale hattından çıkan basınçlı su bir binanın ağır hasar almasına neden oldu.

Yenimahalle'deki 7 katlı Sebat Apartmanı'nda yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, daireler su içinde kaldı.

7 katlı binanın çatı katının balkonu basınçlı su nedeniyle koparken, isale hattı patlaması nedeniyle araçlarda maddi hasar gördü.

Ağır hasar gören apartman çökme riskine karşı polis ekiplerince güvenlik şeridine alınırken, karayolu adeta savaş alanına döndü.

Bölgeye gelen TİSKİ ekiplerince su akışının kesilmesi ile birlikte maddi hasar gören apartman ve işyerlerinde hasar tespit çalışması başlatıldı.

Apartman sakinleri evlerindeki suyu kendi imkanları ile boşaltmaya çalışırken, bölgede belediye ekiplerince temizlik ve arıza onarım çalışması başlatıldı.

“CAMLARDAN AKAN SUDAN DIŞARISI GÖRÜLMÜYORDU”

Ana isale hattı patlaması sonucu evi hasar gören Engin Taflan, yaptığı açıklamada “2 tane dairemde su en çok oraya vurdu. Balkonum kenardan yıkıldı” dedi.

Olay anında evde bulunan Esra Taflan ise “O anda evdeydim. Patlama ile birlikte su direk bizim evimize vurdu. Su evin içinde patladı, zannettik. Camlar kırıldı. Üst sokaktaki arabamın camı bile kırıldı. Üst katta yaşayan annemin evinin üstünden su akıyor. Binanın alt katlarına kadar su indi. Mutfak balkonumuzun camı kırıldı. İlk başta ne olduğunu anlamadım. Dışarıya bakmak istedim. Camlardan akan sudan dışarısı görülmüyordu” ifadelerini kullandı.

Ana isale hattından çıkan basınçlı suyun hasar verdiği otomobil sahibi Kemal Koç da “Aklım kafamda değil. Su patladı. Haber verdik ama 2 saat boyunca kimse gelmedi. Arabamda maddi hasar meydana geldi. Camlarım kırıldı, içi su doldu” şeklinde konuştu.

İHA

