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Su borusu patladı, TBMM'yi su bastı

18.05.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM'de muhalefet kulisi ile alt katta bulunan tüp geçit arasında bulunan su borusunun patladığı belirtildi. Diz boyuna kadar suyun biriktiği, borunun patladığı duvarda hasarın meydana geldiği aktarıldı.

Su borusu patladı, TBMM'yi su bastı

TBMM'de su borusunun patlaması sonucunda bazı bölgeleri su bastı. CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram, şu bilgileri aktardı:

''Muhalefet kulisi ile alt katta bulunan tüp geçit arasında su borusunun patladığını söylemek mümkün. Teknisyenlerden edindiğimiz bilgiye göre sıcak ve soğuk su boruları patladı. Diz boyuna gelen suyun biriktiğini ve kapıların açılarak suyun koridora geldiğini söylemek mümkün. Bu koridor, muhalefet kulisine bağlanan bir koridor. Ancak arada basamak ve merdivenler olduğu için suyun oraya ulaşmadığını söyleyebiliriz. Meclis'teki teknik ekip hemen o noktaya ulaşarak makine ile suyu çektiler. Teknisyenler neden böyle bir arıza oldu diye çalışmalarını sürdürüyorlar. Duvardaki su borularından kaynaklanan bir problem olduğu belirtiliyor. Sadece borunun patladığı duvarda bir hasar var.''

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