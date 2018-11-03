HABER

Su borusundan tırmanarak eve giren hırsız tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2018 13:35 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de tırmanarak girdiği daireden hırsızlık yapan B.İ.

Su borusundan tırmanarak eve giren hırsız tutuklandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de tırmanarak girdiği daireden hırsızlık yapan B.İ. (20), güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğinin kısa sürede tespit edilmesinin ardından yakalanarak sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Esenevler Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 1'inci katındaki dairede meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili ihbar üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis, yaptığı incelemede, 2 adet pırlanta, 2 adet alyans yüzük, 700 Türk Lirası, 2 adet çeyrek altın, 1 adet altın bileklik, 15 adet Reşat altını, taşlı yüzük, tabanca ve tabancaya takılı şarjör ile yedek şarjörün çalındığı belirlendi. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, binanın plastik su tahliye borusundan tırmanan bir şahsın olduğunu fark etti. Görüntüleri detaylı incelemeye alan ekipler, şüphelinin 18 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan B.İ. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyon sonrasında, eski belediye civarında çalmış olduğu malzemelerle birlikte yakalanarak gözaltına alınan ve iki ayrı hırsızlık suçundan da arandığı tespit edilen B.İ., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. Ele geçirilen malzemeler ise sahibine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Su borusundan tırmanarak eve giren hırsız tutuklandıSu borusundan tırmanarak eve giren hırsız tutuklandıSu borusundan tırmanarak eve giren hırsız tutuklandı

PARTNERVahşi doğada avken avcı olmak zorunda kaldıVahşi doğada avken avcı olmak zorunda kaldı
Azeri gelin ortaya çıktı!Azeri gelin ortaya çıktı!
Azeri gelin ortaya çıktı!Azeri gelin ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı

İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

Sokak ortasında kız arkadaşına dehşeti yaşattı!

Sokak ortasında kız arkadaşına dehşeti yaşattı!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası kavga çıktı!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası kavga çıktı!

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Azeri gelin ortaya çıktı!

Azeri gelin ortaya çıktı!

Azeri gelin ortaya çıktı!

Azeri gelin ortaya çıktı!

Soğuk havaların vazgeçilmez içeceği fiyatıyla dudak uçuklattı

Soğuk havaların vazgeçilmez içeceği fiyatıyla dudak uçuklattı

Hermit Krallığı'nın korkunç yüzü

Hermit Krallığı'nın korkunç yüzü

Genç kızın sözleri herkesin kanını dondurdu

Genç kızın sözleri herkesin kanını dondurdu

Hurdaya dönen araçtan yara almadan çıktı! Polise mukavemetten gözaltına alındı

Hurdaya dönen araçtan yara almadan çıktı! Polise mukavemetten gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.