Su buharı ile prostat tedavisi mümkün!

Prostat genellikle 50 yaş üstü erkeklerde rastlanan az da olsa gençlerde de görülebilen bir hastalık. İdrar sorunlarıyla ortaya çıkan prostat çok yaygın bir hastalık olsa da toplumda fazla konuşulmuyor. Prostatın farklı hastalık türleri bulunuyor. Her hastalığın tedavisi değişiklik gösterebiliyor. Yeni gelişen su buharı tedavisi de ülkemizde uygulanmaya başlandı. Bu tedavi yönteminin yan etkileri diğer tedavilere oranla oldukça az.

İLAÇ KULLANIMI TEDAVİLERİN İLK BASAMAĞI

Prostatın daha çok 50 yaş ve üzeri erkeklerde önemli bir sağlık problemi olduğunu belirten Minimal İnvaziv Üroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ender Özden, “Tedavisinde birçok yöntem var, bunların hepsini kullanıyoruz. İlaç kullanımı bizim tedavilerimizin ilk basamağını oluşturuyor. İlaç tedavilerinin fayda vermediği, ya da bizim istemediğimiz hasta açısından sıkıntı oluşabilecek durumlarda ameliyat da öneriyoruz. Çok uzun zamandır ameliyatlar ile ilgili tecrübe sahibiyiz. Teknoloji bize yeni fırsatlar veriyor” sözlerine yer verdi.

BU TEDAVİ İLE YENİ BİR UFUK SAĞLANIYOR

Hastalıkların tedavisinde suyun öneminden bahseden Özden, “Hayatın temeli sudur. Suyun çok faydası var. Her zaman suyu biz öneririz. Birçok hastalığı engellemede önemlidir. Suyun bir başka faydası da prostat tedavisinde oluyor. Su buharı ile beraber prostat tedavisi ülkemizde yaygınlaşmaya başladı. Yeni bir teknoloji. Ne yapıyoruz? Prostata kapalı yoldan ulaştıktan sonra su buharı uyguluyoruz. Isı transferi sağlamış oluyoruz, bu da tedavide yeni bir ufuk sağlıyor. Yan etkileri çok çok az. Bizim prostat için yaptığımız işlemler hastalara bir yan etki yükü getiriyor, bu yükü hafifletmek için de en son geliştirilen yöntemlerden bir tanesi de budur” dedi.

HASTA TEDAVİ OLDUĞU GÜN HASTANEDEN TABURCU EDİLİYOR

Tedavi sonrasında hastaların aynı gün taburcu edildiğini sözlerine ekleyen Özden, “Etkinliği de gayet iyi. Gelecekte bunu daha yaygın konuşacağız. Prostatın en basit belirtileri idrar sorunudur. Normalde insanların gece idrara kalkmaması lazım, bunların hepsi hayat kalitesini ve uyku kalitesini düşürüyor. Prostat ciddi sıkıntılar oluşturuyor. Herkes aslında normal gibi davranır. Çok fazla konuşulmuyor. Ama normal değildir. Tedaviyi hak eden durumlar oluyor. Bununla ilgili farklı tedavilerimiz var” açıklamasını yaptı.



