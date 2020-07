Su çiçeğine ne iyi gelir?

3. C Vitamini

Bağışıklık sistemi dendiğinde ilk akla gelen vitamin her zaman C vitamini olur. Vücudun temel fonksiyonlarını yerine getirmesi için gerekli olan C vitamini, hücre yenilenmesinde de etkilidir. Değerli bir antioksidandır. Kansızlık, katarakt, kanser oluşumunda koruyucu etki gösterir. Bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini besinlere ekşi tadını verir.

C vitamini almanın en doğal ve etkili yolu taze mevsim meyve ve sebzelerini tüketmektir. Ağız içinde de döküntüler olabileceğinden, çok ekşi olan meyveler çocuğun canını acıtabilir. Bu durumda taze sıkılmış meyve sularını pipetle içmesi sağlanabilir.

4. Yoğurt

Kalsiyum, fosfor ve B vitamini açısından son derece zengin bir süt ürünü olan yoğurt, bileşimindeki yüksek kaliteli protein ve karbonhidratla çocuklar için temel besin maddelerinin başında gelir. Yoğurt ateşle seyreden hastalıklarda hararet giderici olarak da rahatlama sağlar. Çocukların uykuya geçmelerini kolaylaştırır.

Yoğurt genellikle tüm çocukların severek yediği bir besindir. Fakat hastalık sırasında hiçbir şey yemek istemeyen çocuklar için yoğurdu bile daha cazip hale getirmek gerekebilir. Bunun en etkili yolu evde hazırlanmış meyveli yoğurtlardır. 1 kaşık balla tatlandırılan meyveli yoğurt, çocuğun keyfini yerine getirir.