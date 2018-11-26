Su damacanaları için korkutan uyarı

Doktor Solaroğlu “Anne adaylarının damacanalarda beklemiş suyu içmesini önermiyoruz. BPA rahim duvarı üzerindeki olumsuz etkileri sebebiyle kanlanmayı azaltıp bebeğin tutunmasını zorlaştırır. Hücre yapısını bozar. Bu da düşüklere ve erken doğuma yol açabilir. Yapılan araştırmalar BPA’nın fertilite ve otizm sebepleri arasında olabileceğini de gösteriyor.” dedi.

ARITILMIŞ SU VE CAM ŞİŞE ÖNERİYORUZ



BPA’nın belli sınırlar içinde insan sağlığına zarar vermediğini ancak, plastik ürünlerin kullanımının giderek yaygınlaşması sebebiyle izin verilen günlük dozun aşıldığını söyleyen Dr. Ayşe Solaroğlu, bu doz aşımının anne adayları ve anne karnındaki bebek için tehlikeli olduğunun da altını çizdi. Solaroğlu, “Özellikle bebeklerin karaciğeri bu doz aşımı ile mücadele edemez. Anne adayları hem kendi sağlıklarını hem de doğacak bebeklerinin sağlığını düşünmek zorunda. Damacana su alırken altında yazılan rakamlara mutlaka baksınlar. BPA içeren 3 ve 7 rakamları yazan damacanalardan uzak dursunlar” dedi.