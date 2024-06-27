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  4. Su parkında korkunç olay! 8 yaşındaki çocuğu kurtarmak isterken... Akıma kapıldılar

Su parkında korkunç olay! 8 yaşındaki çocuğu kurtarmak isterken... Akıma kapıldılar

27.06.2024 15:36
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Ordu'nun Perşembe ilçesindeki su parkında korkunç bir olay meydana geldi. Su parkında akıma kapılan 8 yaşındaki E.N.D. ile onu kurtarmaya çalışan işletme sahibi Mustafa Kemal Günay (48) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Günay, kurtarılamadı. E.N.D.'nin üyesi olduğu çocuk kulübünün etkinliği kapsamında havuza geldiği öğrenildi.

Su parkında korkunç olay! 8 yaşındaki çocuğu kurtarmak isterken... Akıma kapıldılar

Ordu'nun Perşembe ilçesinde bugün saat 10.30 sıralarında Efirli Mahallesi'ndeki su parkına giren E.N.D., elektrik akımına kapıldı. Durumu gören işletme sahibi Mustafa Kemal Günay, E.N.D.'yi kurtarmak için müdahale etti. Ancak bu sırada Günay da akıma kapıldı. Çevredekiler, E.N.D. ve Günay'ı sudan çıkardı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Kemal Günay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

E.N.D. ise buradan Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

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ÇOCUK KULÜBÜNÜN ETKİNLİĞİ İÇİN HAVUZDAYMIŞ

E.N.D.'nin üyesi olduğu çocuk kulübünün etkinliği kapsamında havuza geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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