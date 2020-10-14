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Su şişesi içerisinde uyuşturucu ticaretini polis engelledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 20:08 | Son Güncelleme

Kayseri’de su şişesi içerisinde uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, K.A, M.A ve M.C.’nIn rezidans odası kiralayarak uyuşturucu madde getirdikleri ve bu uyuşturucu maddeleri araç ile gezerek sattıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

Su şişesi içerisinde uyuşturucu ticaretini polis engelledi

Kayseri’de su şişesi içerisinde uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, K.A, M.A ve M.C.’nIn rezidans odası kiralayarak uyuşturucu madde getirdikleri ve bu uyuşturucu maddeleri araç ile gezerek sattıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Şahısların aracı ve kalmış oldukları rezidans odasına yapılan operasyonda; su şişesi içerisinde 75 gram, poşet içerisinde iki parça halinde 16,75 gram bonzai maddesi, araç içerisinde 1 adet tüfek, ayrıca şahısların üzerinde iki fişek halinde bonzai maddesi ve 4,75 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Yakalanan 3 kişi hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı.

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