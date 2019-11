Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik teklifi Genel Kurulda

Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz, DHKP-C sempatizanı birisiniz; siz, milletvekilimize had bildiremezsiniz. Siz, bir savcıyı şehit eden örgüte teşekkür eden bir insansınız, hangi hukukçu kimliğinizle bize had bildirmeye çalışıyorsunuz? Bu milletvekilimizden özür dileyeceksiniz. Şehit Mehmet Selim Kiraz'ı katleden DHKP-C terör örgütüne teşekkür eden birisidir. Lafa gelince 'hukukçuyum' diye ahkam keserler ve milletvekilimize had bildirmeye kalkar. Biraz utanmanız olsa kalkıp da burada siz milletvekilimize had bildiremezsiniz, kalkıp da hukuktan, haktan, adaletten konuşamazsınız. Dolayısıyla bir savcıyı katleden terör örgütüne teşekkür eden bir milletvekilinin hukuk anlamında bu parlamentoda söyleyebileceği hiçbir şey yoktur." dedi.

Beştaş ise "Bize 'terörist' diyenlerin ağababalarıdır terörist. Bizi terörizmle suçlayanlar, terörizmle iç içe yaşayan, kendi kucağından FETÖ terör örgütünü doğuran partidir. Bu ülkeye terörü siz getirdiniz. FETÖ'yle kol kola olanlar, bugüne kadar sizin dışınızda hangi parti olsaydı şimdi bütün üyeleri cezaevinde olurdu. Kucağınızda taşıdığınız Bağdadi'yi öldürdünüz. Onu da sattınız gerçi. Ya sattınız ya size rağmen öldürüldü. Bize ezberlerle konuşmayın." ifadesini kullandı.