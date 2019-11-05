HABER

Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik teklifi Genel Kurulda

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.11.2019 23:24 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: - "Biz, 'teaser' veya 'reklam partisi' değiliz ama siz (HDP) tabelayı indirdiniz, oraya bir terör partisi tabelası astınız. Dolayısıyla teröre kuluçka olan sizsiniz, teröre kucak açan sizsiniz, çocukları kandırıp dağa götüren sizsiniz"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, HDP'ye yönelik, "Biz, 'teaser' veya 'reklam partisi' değiliz ama siz tabelayı indirdiniz, oraya bir terör partisi tabelası astınız. Dolayısıyla teröre kuluçka olan sizsiniz, teröre kucak açan sizsiniz, çocukları kandırıp dağa götüren sizsiniz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, AK Parti'nin "fragman ve reklam partisi" olduğunu öne sürdü.

AK Parti milletvekillerinin tepki göstermesi üzerine Beştaş, "haddini bil" dedi. Beştaş, AK Parti milletvekillerine, "Siz milletvekillerini tutuklatan bir partisiniz. Siz halk iradesine darbe yapan bir partinin milletvekillerisiniz." ifadesini kullandı. Beştaş, "Şu anda bizim hapishanede rehin tutulan arkadaşlarımızın bugün yıl dönümü diyorum. Bir reklam partisi işte burada da böyle müdahale eder. Çünkü, bir derinlik, cevap üretme, mantık yok." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, konuşmanın yanında ortaya konulan fiillerin de çok önemli olduğunu belirterek, Beştaş'ın, AK Parti milletvekillerine had bildirmeye kalktığını söyledi.

Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz, DHKP-C sempatizanı birisiniz; siz, milletvekilimize had bildiremezsiniz. Siz, bir savcıyı şehit eden örgüte teşekkür eden bir insansınız, hangi hukukçu kimliğinizle bize had bildirmeye çalışıyorsunuz? Bu milletvekilimizden özür dileyeceksiniz. Şehit Mehmet Selim Kiraz'ı katleden DHKP-C terör örgütüne teşekkür eden birisidir. Lafa gelince 'hukukçuyum' diye ahkam keserler ve milletvekilimize had bildirmeye kalkar. Biraz utanmanız olsa kalkıp da burada siz milletvekilimize had bildiremezsiniz, kalkıp da hukuktan, haktan, adaletten konuşamazsınız. Dolayısıyla bir savcıyı katleden terör örgütüne teşekkür eden bir milletvekilinin hukuk anlamında bu parlamentoda söyleyebileceği hiçbir şey yoktur." dedi.

Beştaş ise "Bize 'terörist' diyenlerin ağababalarıdır terörist. Bizi terörizmle suçlayanlar, terörizmle iç içe yaşayan, kendi kucağından FETÖ terör örgütünü doğuran partidir. Bu ülkeye terörü siz getirdiniz. FETÖ'yle kol kola olanlar, bugüne kadar sizin dışınızda hangi parti olsaydı şimdi bütün üyeleri cezaevinde olurdu. Kucağınızda taşıdığınız Bağdadi'yi öldürdünüz. Onu da sattınız gerçi. Ya sattınız ya size rağmen öldürüldü. Bize ezberlerle konuşmayın." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, DEAŞ ile çok çetin bir mücadele verdiklerini anımsattı. Muş, şöyle devam etti:

"Bağdadi de cehennemi boyladı, diğer terörist başları da cehennemi boylayacak. Biz, 'teaser' veya 'reklam partisi' değiliz ama siz tabelayı indirdiniz, oraya bir terör partisi tabelası astınız. Dolayısıyla teröre kuluçka olan sizsiniz, teröre kucak açan sizsiniz, çocukları kandırıp dağa götüren sizsiniz. Lafa geldi mi konuşursunuz ama bir anne olarak, bir kadın milletvekili olarak çıkıp da o kız çocuklarını dağa kaçırıp orada peşkeş çeken teröristlere tek laf edemediniz. Utanın kendinizden."

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Sayın grup başkanvekili, sizin bizi terörist olmakla suçlama hakkınız yok. Bunu size vermiyoruz. Bize, 'terörist' diyenin alnını karışlarız." ifadesini kullandı.

AK Parti milletvekilleri, Oluç'a tepki gösterdi. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri ile HDP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı, bazı milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.

Tartışmanın devam etmesi üzerine TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşime ara verdi.

PARTNER 'Hiç de göründüğü gibi değilmiş' İşte dünyaca ünlü turistik yerlerin gerçek yüzü 'Hiç de göründüğü gibi değilmiş' İşte dünyaca ünlü turistik yerlerin gerçek yüzü
'Ahmak' polemiği büyüyor! Çok sert sözler'Ahmak' polemiği büyüyor! Çok sert sözler
Dr. Öğretim Üyesi Yetim: “(Lübnan’daki protestolar) Halk yaşadığı sorunların temel kaynağı olarak ülkedeki mezhepçi yapıyı ve bunu kullanan siyasetçileri görüyor”Dr. Öğretim Üyesi Yetim: “(Lübnan’daki protestolar) Halk yaşadığı sorunların temel kaynağı olarak ülkedeki mezhepçi yapıyı ve bunu kullanan siyasetçileri görüyor”
Anahtar Kelimeler:
HAKKI SARUHAN OLUÇ kanun teklifi mehmet muş tartışma TBMM Genel Kurulu

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler

'Ahmak' polemiği büyüyor! Çok sert sözler

Rusya ve Fransa’dan İran’a tepki

Rusya ve Fransa’dan İran’a tepki

HDP'den Kılıçdaroğlu'na tepki

HDP'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'ın 'KHK' çıkışına sert tepki

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Ahmet Davutoğlu'dan İstanbul Şehir Üniversitesi açıklaması! Sosyal medyadan sert tepki gösterdi

Ahmet Davutoğlu'dan İstanbul Şehir Üniversitesi açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.