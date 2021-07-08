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Su yerine bunları içiyorsanız yanlış yoldasınız! Diğer içecekler suyun yerini tutabilir mi?

08.07.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücudumuzun en temel ihtiyacı, yaşamsal sıvımız su... Günlük yaklaşık 2-2,5 litre tüketmemiz tavsiye edilen önemli bir içecek... Su ihtiyacı baş gösterdiğinde suyun yerine hiçbir şey geçemez diye düşünürüz. Peki gerçekten böyle mi? Suyun yerini başka içecekler tutabilir mi? Su tüketemediğimizde suyun yerine koyabileceğimiz içecekler neler olabilir?

Su yerine bunları içiyorsanız yanlış yoldasınız! Diğer içecekler suyun yerini tutabilir mi?

Su, yaşamımızı devam ettirebilmemiz için önemli bir sıvı. Yaz mevsiminin gelmesi ve havaların ısınmasıyla vücudumuzda sıvı kaybı yaşanıyor. Bu nedenle özellikle yaz aylarında kaybettiğimiz sıvıyı alabilmemiz çok önemli. Peki, yaşamsal sıvımız olan suyun yerini başka içecekler doldurabilir mi? Su ihtiyacımızı başka sıvılarla giderebilmemiz mümkün mü? Gelin, birlikte göz atalım...

TATLANDIRILMIŞ VE ASİTLİ İÇECEKLER SUYUN YERİNİ TUTABİLİR Mİ?

Gazlı ya da içerisine şeker ilave edilmiş içecekler ve meyve suları sıvı ihtiyacımızı gidermemize yardımcı olabilir. Fakat kısa bir süre için... Çünkü bu içeceklere eklenmiş tatlandırıcılar bir süre sonra daha fazla susuzluk çekmenize sebep olacaktır. Ayrıca içerisinde sıfır kalori bulunan suya karşılık bu içeceklerdeki şeker miktarı nedeniyle kalori almış olursunuz.

KAHVE VE ÇAY HAKKINDA FARKLI GÖRÜŞLER

Kahve ve çay gibi içerisinde su da barındıran içecekler için suyun yerini tutmayacağı ifade ediliyor. Ancak bazı araştırmalara göre bu içecekleri tüketmek belli oranlarda su ihtiyacınızı gidermenize yardımcı oluyor. Bir süre için su yerine tüketebilseniz de günlük tüketmeniz gereken su miktarıyla karşılaştırıldığında, çay ve kahve gibi kafein içerikli içecekleri fazla tüketmek vücudunuza zarar verir.

Kafein, idrar söktürücü bir özelliğe sahip. Bu da vücudunuzdan daha fazla sıvı atmanıza ve daha fazla susuzluk çekmenize neden olur.

PEKİ YA DİĞER İÇECEKLER?

İçerisinde asit ve tatlandırıcı barındırmayan, yüksek kafein içermeyen içecekler suyun yerini tutabilir mi? Özellikle yeşil çay gibi çok sık tercih edilen bitki çayları ya da ayran gibi soğuk içecekler tüketilebilir mi?

Doğal sıkılmış meyve sularını, ayran ya da bitki çaylarını tükettiğinizde vücudunuzdaki su ihtiyacını bir miktar karşılayabilirsiniz. Her ne kadar çay ve kahvedeki kadar kafein içermese de bitki çaylarında da yer alan kafein, fazla tüketildiğinde size zarar verebilir. Üstelik bitki çaylarını fazla tüketmek toksik bir etki yaratabilir. Meyvelerin içerisinde bulunan doğal şeker de meyve sularını gün içerisinde fazla tüketmenizi zararlı kılabilir.

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