HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Subaru artık üretmeyecek! "İçten yanmalı" WRX STI emekliye ayrılıyor

Subaru artık üretmeyecek! "İçten yanmalı" WRX STI emekliye ayrılıyor

13.03.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil devi Subaru, yaptığı açıklamada yeni nesil bir "içten yanmalı" WRX STI üretmeyeceğini duyurdu. Fakat yeni nesil Subaru WRX STI elektrikli olabilir. İşte Subaru'nun açıklamaları...

Subaru artık üretmeyecek! "İçten yanmalı" WRX STI emekliye ayrılıyor

Otomobil dünyası elektriğe geçişin planlarını yaparken, hatta ve hatta piyasada gücünü elektrikten alan modellerin varlığı iyiden iyi hissedilirken, içten yanmalı motorların geleceği de konuşulmaya başlandı. Japonya merkezli otomobil üreticisi Subaru'dan gelen bir açıklama ise içten yanmalı WRX STI'ın geleceği hakkında önemli bir kararın verildiğini gösterdi.

SUBARU "ARTIK ÜRETİLMEYECEK" DEDİ! İÇTEN YANMALI WRX STI İÇİN YOLUN SONU

Subaru geçtiğimiz günlerde paylaştığı açıklamasında, "Yeni WRX platformuna dayalı olarak yeni nesil bir içten yanmalı WRX STI üretilmeyecek" ifadesini kullandı.

WRX STI

Ayrıca, elektrifikasyon da dahil olmak üzere yeni nesil Subaru WRX STI için fırsatların araştırıldığını belirtti.

Yani yeni nesil Subaru WRX STI, elektrikli olabilir.

Öte yandan Subaru'nun aldığı karar "sera gazları (GHG), sıfır emisyonlu araçlar (ZEV) ve Kurumsal Ortalama Yakıt Ekonomisi (CAFÉ) için düzenleme ve gereksinimlerini" karşılama çabaları ile doğrudan ilişkili.

Subaru'nun ilk elektrikli aracı olan Solterra'nın ise bu yıl içinde satışa çıkması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOGG, karlı yollara çıktı! İlgi çeken görüntülerTOGG, karlı yollara çıktı! İlgi çeken görüntüler
Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Açıklama geldi: HazırızRusya-Ukrayna savaşında son durum! Açıklama geldi: Hazırız
Uyarılar peş peşe gelmişti! Araçlarını bırakıp gittilerUyarılar peş peşe gelmişti! Araçlarını bırakıp gittiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İran duyurdu: Biz vurduk!

İran duyurdu: Biz vurduk!

Ruslar ateş açtı, ABD'li gazeteci hayatını kaybetti

Ruslar ateş açtı, ABD'li gazeteci hayatını kaybetti

Sigaraya zam geldi!

Sigaraya zam geldi!

Gece yarısı duştan şoke eden poz! "Sil bunu ayıp"

Gece yarısı duştan şoke eden poz! "Sil bunu ayıp"

Arızalı telefondan yasak aşk çıktı! Uygunsuz videolarını görünce...

Arızalı telefondan yasak aşk çıktı! Uygunsuz videolarını görünce...

TRT spikeri Işıl Açıkkar'ın kar paylaşımı olay oldu!

TRT spikeri Işıl Açıkkar'ın kar paylaşımı olay oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.