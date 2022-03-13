Subaru artık üretmeyecek! "İçten yanmalı" WRX STI emekliye ayrılıyor

Otomobil dünyası elektriğe geçişin planlarını yaparken, hatta ve hatta piyasada gücünü elektrikten alan modellerin varlığı iyiden iyi hissedilirken, içten yanmalı motorların geleceği de konuşulmaya başlandı. Japonya merkezli otomobil üreticisi Subaru'dan gelen bir açıklama ise içten yanmalı WRX STI'ın geleceği hakkında önemli bir kararın verildiğini gösterdi.

SUBARU "ARTIK ÜRETİLMEYECEK" DEDİ! İÇTEN YANMALI WRX STI İÇİN YOLUN SONU

Subaru geçtiğimiz günlerde paylaştığı açıklamasında, "Yeni WRX platformuna dayalı olarak yeni nesil bir içten yanmalı WRX STI üretilmeyecek" ifadesini kullandı.

Ayrıca, elektrifikasyon da dahil olmak üzere yeni nesil Subaru WRX STI için fırsatların araştırıldığını belirtti.

Yani yeni nesil Subaru WRX STI, elektrikli olabilir.

Öte yandan Subaru'nun aldığı karar "sera gazları (GHG), sıfır emisyonlu araçlar (ZEV) ve Kurumsal Ortalama Yakıt Ekonomisi (CAFÉ) için düzenleme ve gereksinimlerini" karşılama çabaları ile doğrudan ilişkili.

Subaru'nun ilk elektrikli aracı olan Solterra'nın ise bu yıl içinde satışa çıkması bekleniyor.

