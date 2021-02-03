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Subaru, Outback ve Impreza modellerini geri çağırıyor

03.02.2021 09:18 | Son Güncelleme:
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Subaru, Outback ve Impreza modellerini geri çağırıyor

Yanlış sıkılmış bir somun, Subaru'yu Amerika Birleşik Devletleri'nde belirli sayıda 2021 Outback ve 2021 Impreza için geri çağırma duyurusu yapmaya zorladı.

Sorun “Montaj sırasında, sürekli değişken şanzıman (CVT) seçme kolu kablo somunu, iş için eğitilmiş olmasına rağmen "yanlış bir tork anahtarı tekniği" kullanan bir fabrika işçisi tarafından uygun şekilde sıkılmadı” olarak belirlendi. Sonucunda vites seçici düzgün çalışmayabileceği için araçlar geri çağırıldı.

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383 ARABA GERİ ÇAĞIRILIYOR

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) göre, bu güvenlik geri çağrısına toplam 383 araba dahil edilecek. 14-21 Aralık 2020 arasında üretilen Outback'ler (314 ünite), 14-18 Aralık 2020 tarih aralığında üretilen Impreza (69 ünite) bu geri çağırmaya dahil olan modeller.

2021-subaru-outback

SORUN UYGUNSUZ TORK ANAHTARI KULLANIMI

Güvenlik ajansı, "Belirtilen üretim tarihleri arasında hatta çalışan işçinin, uygun olmayan bir tork anahtarı tekniği kullandığı tespit edildi" dedi. "Bu iştirakten potansiyel olarak etkilenen tüm araçlar, belirlenen listeye dahildir." Sorun, 21 Aralık'ta bir araçta montaj hattında numune alma sırasında keşfedildi. Japon otomobil üreticisi bu olay için soruşturma başlattı. Aynı işçi tarafından inşa edilen 91 aracın tehlike altında olduğu belirlendi. Bu geri çağırma duyurusu kararı geçen ay alındı ve otomobil üreticisinin belirlemesine göre konuyla ilgili kaza veya yaralanma olayı gerçekleşmemiş. Planlanan bildirimler 19 Şubat'ta başlayacak. Bayilerde tüm arabalar ücretsiz olarak incelenecek.

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